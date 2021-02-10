Компания дразнит анонсом смартфона Xiaomi Civi

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Xiaomi Civi может быть китайской версией Xiaomi 11 Lite NE 5G и преемником Xiaomi CC 9

Одним из медийных событий в истории Xiaomi может стать анонс серии CC 11. Но есть вероятность, что компания пойдет на смену названия. Так, в сеть Weibo выложили скриншот из Mi Store в Китае, где демонстрируется баннер, обещающий релиз 27 сентября какого-то загадочного устройства Xiaomi Civi.

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Компания интригует, заявляя, что это будет «естественная и красивая технологическая конференция». Промо-плакат демонстрирует упаковку со смартфоном, на которую нанесено слово Civi. Есть предположение, что именно с таким именем новинка и выйдет на рынок Китая, а не Xiaomi CC 11 как предполагалось ранее. Так это или нет, узнаем через неделю.

Все указывает на то, что Xiaomi CC 11 или Civi станет китайской версией глобального Xiaomi 11 Lite NE 5G. Если это так, то ожидать появления Xiaomi Note 11 не стоит. Новинка предложит 6,55-дюймовый AMOLED-экран разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 778G, 6/8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель до 512 Гб.

В активе смартфона будет аккумулятор емкостью 4250 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, фронтальная камера на 20-мегапикселей, боковой сканер отпечатков пальцев и основная камера с датчиками 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп.

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Источник: gizmochina