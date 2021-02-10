Анонс Xiaomi 11 Lite 5G NE: тонкий, звонкий и с эффектом дежавю

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Xiaomi Mi 11 Lite 5G заменили платформу, дали больше памяти и готов новый смартфон

Тренд с созданием большого количества однотипных моделей с небольшими отличиями, судя по всему, только набирает обороты у Xiaomi. Особенно ярко эта тенденция прослеживается в среднем и бюджетном сегментах. Причин для этого может быть несколько, от сильного желания упрочить свое положение на рынке и нарастить продажи до дефицита с комплектующими.

Меньше полугода назад состоялась премьера Xiaomi Mi 11 Lite 5G и вот компания выпускает обновление, причем странное и неожиданное. Новинка получила название XiaoMi 11 Lite 5G NE с заявкой на нечто новое. Но, прямо скажем, нового тут не так много, как хотелось бы, а то что есть — не стоит того, чтобы гордо именовать смартфон как новая версия.

По какой-то причине ставка на эксклюзивность с чипом Snapdragon 780G не сыграла. На рынке Xiaomi Mi 11 Lite 5G единственный обладатель этой платформы и неожиданно его обнуляют, предлагая замену в лице Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE. С точки зрения характеристик практически полный паритет и единственным изменением стал процессор, что позволяет отличить Xiaomi Mi 11 Lite 5G от New Edition. Производителю показалось достаточным заменить чип, чтобы в нейминге добавить две литеры и вывести на рынок отдельную модель.

Платформы во многом сходные за исключением техпроцесса, пользователь получает аналогичную производительность в играх, бенчмарках и общей работе системы. Владелец смартфона вряд ли столкнется с какими-либо проблемами со стабильностью и скоростью работы, о появлении лагов и вылетов можно не беспокоиться. Еще одно отличие от обычной лайт-версии заключается в появлении версии на 256 Гб постоянной памяти и установке MIUI 12.5. По всем прочим параметрам отличить Xiaomi Mi 11 Lite 5G от New Edition не удастся, смартфоны — близнецы.

Xiaomi 11 Lite 5G NE все тот же тонкий аппарат с ориентиром на молодежную аудиторию, который обладает AMOLED‑дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, 6/8 Гб оперативки, селфи-камерой на 20 Мп и парочкой стереодинамиков. Xiaomi 11 Lite 5G NE получил дисплейный сканер отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 4250 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и тройную тыльную камеру 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп. В своей младшей версии с 6/128 Гб памяти смартфон стоит 369 евро, а за версию с 8/128 Гб просят 399 евро.

Технические характеристики Xiaomi Mi 11 Lite 5G Технические характеристики Xiaomi 11 Lite 5G NE Процессор Snapdragon 780G, 8 ядер (Kryo 670 до 2,4 ГГц) 5 нм, 64 бит Snapdragon 778G, 8 ядер (Kryo 670, до 2,4 ГГц), 64 бит, 6 нм Графический чип Adreno 642 Adreno 642L Операционная система Android 11, оболочка MIUI 12 Android 11, оболочка MIUI 12.5 Память 6/8 Гб, LPDDR4X 128/256 Гб USF 2.2 6/8 Гб LPDDR4X 128/256 Гб USF 2.2 Дисплей 6,55ʺ, 2400x1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 90 Гц, 800nit,﻿ контрастность 5000000:1, частота дискретизации до 240 Гц,402ppi, HDR10+, 100% DCI-P3, Gorilla Glass 6 6,55ʺ, 2400x1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 90 Гц, 10-бит TrueColor, частота дискретизации до 240 Гц, 402ppi, HDR10+, 100% DCI-P3, Gorilla Glass 5 Аккумулятор 4250 мАч, быстрая зарядка 33 Вт 4250 мАч, быстрая зарядка 33 Вт Основная камера — 64 Мп, f/1.79

— 8 Мп, f/2.2, 119°, ультраширокоугольный — 5 Мп, f/2.4, макродатчик — 64 Мп, f/1.79 — 8 Мп, f/2.2, 119°, ультраширокоугольный — 5 Мп, f/2.4, макродатчик Фронтальная камера 20 Мп 20 Мп SIM-карта 2 Nano-SIM 2 Nano-SIM Сеть и передача данных GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G. Wi-Fi 6E, 2.4 + 5.0 ГГц, Bluetooth 5.2 GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Биометрия сканер отпечатка пальца (встроен в дисплей) сканер отпечатка пальца (встроен в дисплей) Прочее Smart PA, два динамика 1216 Smart PA, два динамика 1216 Защита не заявлена не заявлена Размеры 160,53х75,72х6,81 мм, вес 159 грамм 160,53х75,73х6,81 мм, вес 158 грамм Цвета черный, белый, голубой, розовый, желтый, зеленый черный, голубой, розовый, белый Цена 8/128 Гб — 369 евро 6/128 Гб — 369 евро, $436 8/128 Гб — 399 евро, $471

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Источник: mi.com