Анонс Xiaomi 11 Lite 5G NE: тонкий, звонкий и с эффектом дежавю
Xiaomi Mi 11 Lite 5G заменили платформу, дали больше памяти и готов новый смартфон
Тренд с созданием большого количества однотипных моделей с небольшими отличиями, судя по всему, только набирает обороты у Xiaomi. Особенно ярко эта тенденция прослеживается в среднем и бюджетном сегментах. Причин для этого может быть несколько, от сильного желания упрочить свое положение на рынке и нарастить продажи до дефицита с комплектующими.
Меньше полугода назад состоялась премьера Xiaomi Mi 11 Lite 5G и вот компания выпускает обновление, причем странное и неожиданное. Новинка получила название XiaoMi 11 Lite 5G NE с заявкой на нечто новое. Но, прямо скажем, нового тут не так много, как хотелось бы, а то что есть — не стоит того, чтобы гордо именовать смартфон как новая версия.
По какой-то причине ставка на эксклюзивность с чипом Snapdragon 780G не сыграла. На рынке Xiaomi Mi 11 Lite 5G единственный обладатель этой платформы и неожиданно его обнуляют, предлагая замену в лице Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE. С точки зрения характеристик практически полный паритет и единственным изменением стал процессор, что позволяет отличить Xiaomi Mi 11 Lite 5G от New Edition. Производителю показалось достаточным заменить чип, чтобы в нейминге добавить две литеры и вывести на рынок отдельную модель.
Платформы во многом сходные за исключением техпроцесса, пользователь получает аналогичную производительность в играх, бенчмарках и общей работе системы. Владелец смартфона вряд ли столкнется с какими-либо проблемами со стабильностью и скоростью работы, о появлении лагов и вылетов можно не беспокоиться. Еще одно отличие от обычной лайт-версии заключается в появлении версии на 256 Гб постоянной памяти и установке MIUI 12.5. По всем прочим параметрам отличить Xiaomi Mi 11 Lite 5G от New Edition не удастся, смартфоны — близнецы.
Xiaomi 11 Lite 5G NE все тот же тонкий аппарат с ориентиром на молодежную аудиторию, который обладает AMOLED‑дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, 6/8 Гб оперативки, селфи-камерой на 20 Мп и парочкой стереодинамиков. Xiaomi 11 Lite 5G NE получил дисплейный сканер отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 4250 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и тройную тыльную камеру 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп. В своей младшей версии с 6/128 Гб памяти смартфон стоит 369 евро, а за версию с 8/128 Гб просят 399 евро.
|
Технические характеристики
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
|
Технические характеристики
Xiaomi 11 Lite 5G NE
|
Процессор
|
Snapdragon 780G, 8 ядер (Kryo 670 до 2,4 ГГц) 5 нм, 64 бит
|
Snapdragon 778G, 8 ядер (Kryo 670, до 2,4 ГГц), 64 бит, 6 нм
|
Графический чип
|
Adreno 642
|
Adreno 642L
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Операционная система
|
Android 11, оболочка MIUI 12
|
Android 11, оболочка MIUI 12.5
|
Память
|
6/8 Гб, LPDDR4X
128/256 Гб USF 2.2
|
6/8 Гб LPDDR4X
128/256 Гб USF 2.2
|
Дисплей
|
6,55ʺ, 2400x1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 90 Гц, 800nit, контрастность 5000000:1, частота дискретизации до 240 Гц,402ppi, HDR10+, 100% DCI-P3, Gorilla Glass 6
|
6,55ʺ, 2400x1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 90 Гц, 10-бит TrueColor, частота дискретизации до 240 Гц, 402ppi, HDR10+, 100% DCI-P3, Gorilla Glass 5
|
Аккумулятор
|
4250 мАч, быстрая зарядка 33 Вт
|
4250 мАч, быстрая зарядка 33 Вт
|
Основная
камера
|
— 64 Мп, f/1.79
— 5 Мп, f/2.4, макродатчик
|
— 64 Мп, f/1.79
— 8 Мп, f/2.2, 119°, ультраширокоугольный
— 5 Мп, f/2.4, макродатчик
|
Фронтальная
камера
|
20 Мп
|
20 Мп
|
SIM-карта
|
2 Nano-SIM
|
2 Nano-SIM
|
Сеть и передача данных
|
GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G. Wi-Fi 6E, 2.4 + 5.0 ГГц, Bluetooth 5.2
|
GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
|
Биометрия
|
сканер отпечатка пальца (встроен в дисплей)
|
сканер отпечатка пальца (встроен в дисплей)
|
Прочее
|
Smart PA, два динамика 1216
|
Smart PA, два динамика 1216
|
Защита
|
не заявлена
|
не заявлена
|
Размеры
|
160,53х75,72х6,81 мм, вес 159 грамм
|
160,53х75,73х6,81 мм, вес 158 грамм
|
Цвета
|
черный, белый, голубой, розовый, желтый, зеленый
|
черный, голубой, розовый, белый
|
Цена
|
8/128 Гб — 369 евро
|
6/128 Гб — 369 евро, $436
8/128 Гб — 399 евро, $471
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Источник: mi.com
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