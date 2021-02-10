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Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro получили MIUI 12.5 Enhanced Edition

20.09.2021 79 0

Расширенная версия MIUI 12.5 добралась до Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro

 

Xiaomi продолжает распространение оболочки MIUI 12.5 Enhanced Edition. Теперь новая версия прошивки пришла на Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro. Номер сборки V12.5.4.0.RJDMIXM и она содержит в себе августовский патч безопасности.

 

Кроме того, MIUI 12.5 Enhanced Edition для Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro добавляет новые параметры отпечатков пальцев, оптимизирует совместимость сторонних тем для уведомлений MIUI и оптимизирует темный режим для них. Более того, обновление включает около десятка исправлений, связанных с некорректным отображением уведомлений, работой экрана блокировки, сбоями в работе одновременно разблокировки по лицу и по отпечатку пальца.

 

Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro получили MIUI 12.5 Enhanced Edition – фото 1

 

Согласно журналу изменений Xiaomi, MIUI 12.5 Enhanced Edition улучшает производительность по сравнению с MIUI 12.5 в четырех областях:

  • динамическое распределение системных ресурсов в определенных сценариях;
  • повышение эффективности использования оперативной памяти;
  • системные улучшения для того, чтобы раскрыть весь потенциал технических характеристик флагманского оборудования;
  • усовершенствованы механизмы хранения, позволяющие поддерживать производительность системы «динамично и быстро реагировать с течением времени».

 

V12.5.4.0.RJDMIXM сейчас развертывается в ветке MIUI. Если устройство еще не получило уведомление о загрузке обновления, его можно установить вручную по ссылкам ниже. Обратите внимание, что установить OTA zip-файл можно только в том случае, если устройство работает под управлением V12.5.1.0.RJDMIXM.

 

Загрузить Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro - V12.5.4.0.RJDMIXM / OTA

 

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Источник: adimorahblog

Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10T Pro MIUI 12.5 Enhanced Edition
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.09.2021

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