Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro получили MIUI 12.5 Enhanced Edition

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Расширенная версия MIUI 12 .5 добралась до Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro

Xiaomi продолжает распространение оболочки MIUI 12.5 Enhanced Edition. Теперь новая версия прошивки пришла на Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro. Номер сборки V12.5.4.0.RJDMIXM и она содержит в себе августовский патч безопасности.

Кроме того, MIUI 12.5 Enhanced Edition для Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro добавляет новые параметры отпечатков пальцев, оптимизирует совместимость сторонних тем для уведомлений MIUI и оптимизирует темный режим для них. Более того, обновление включает около десятка исправлений, связанных с некорректным отображением уведомлений, работой экрана блокировки, сбоями в работе одновременно разблокировки по лицу и по отпечатку пальца.





Согласно журналу изменений Xiaomi, MIUI 12.5 Enhanced Edition улучшает производительность по сравнению с MIUI 12.5 в четырех областях:

динамическое распределение системных ресурсов в определенных сценариях;

повышение эффективности использования оперативной памяти;

системные улучшения для того, чтобы раскрыть весь потенциал технических характеристик флагманского оборудования;

усовершенствованы механизмы хранения, позволяющие поддерживать производительность системы «динамично и быстро реагировать с течением времени».

V12.5.4.0.RJDMIXM сейчас развертывается в ветке MIUI. Если устройство еще не получило уведомление о загрузке обновления, его можно установить вручную по ссылкам ниже. Обратите внимание, что установить OTA zip-файл можно только в том случае, если устройство работает под управлением V12.5.1.0.RJDMIXM.

Загрузить Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro - V12.5.4.0.RJDMIXM / OTA

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Источник: adimorahblog