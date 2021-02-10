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Компания Honor опубликовала дату презентации серии Honor Magic 6 и MagicOS 8.0 – 10-11 января

26.12.2023 100 0

Известна официальная дата релиза

Компания Honor через weibo уже успела опубликовать дату презентации серии Honor Magic 6 и дебют системы MagicOS 8.0, пока мы сидели за рождественским столом – 10-11 января.

 

honor

 

Как обещает компания, это будет волшебный праздник технологий для энтузиастов, указывая, что "любая достаточно продвинутая технология не отличается от магии".

 

Ранее сообщалось о великолепной коллаборации вместе с Porsche Design, смартфоны также должны получить чипсет Snapdragon 8 Gen3. Ожидается, что эта серия будет оснащена функциями спутниковой связи – в духе современных тенденций. Смартфоны будут иметь встроенную технологию ИИ, которая призвана улучшить опыт использования.

 

honor

 

Серия Magic 6 включает в себя непревзойденные возможности и новую технологию датчика камеры. Особенностью является впечатляющий 160-мегапиксельный перископный телеобъектив, обещающий превосходную четкость и возможности масштабирования.

 

Начало 2024 года удастся очень горячим на новинки, так что не медли и следи за самыми актуальными новостями!

 

Источник: weibo

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 26.12.2023
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Компания Honor опубликовала дату презентации серии Honor Magic 6 и MagicOS 8.0 – 10-11 января