Компания не заостряет внимание на рейтинге IP в OnePlus9 Pro. И вот почему

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Лабораторные условия тестов и реальные условия эксплуатации — две большие разницы

В прошлом году компания OnePlus впервые добавила защиту от пыли и влаги в свой флагман. OnePlus 9 Pro, как и предшественник, водонепроницаем и предлагает рейтинг IP68. Но обращает на себя внимание то, что компания не кричит на всех углах об этой фичи и в своих рекламных материалах скромно обходит этот нюанс. Так почему она так себя ведет?

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На своей странице в сети Weibo глава компании Пит Лау заявил, что это «одно из немногих преимуществ продукта, которое мы хорошо реализовали, но не хотим много говорить об этом». А причина «скромности» в том, что сертификат IP получают по результатам лабораторных тестов, а они сильно отличаются от реальных условий, с которыми сталкиваются пользователи.

«Учитывая, что реальные условия эксплуатации и лабораторная среда очень разнятся, невозможно каждый раз обеспечить условия испытаний в соответствии с лабораторным стандартом», — заявил Пит Лау. По его словам, рейтинг IP — это общее описание качества устройства, тогда как для OnePlus важно качество обслуживание, когда смартфон находится в руках пользователя.

Глава OnePlus подчеркнул, что они не рекомендуют пользователям погружать и использовать смартфон под водой. Они даже не рекомендуют мыть его под проточной водой.

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Интересно, что ранее компания отказывалась получать сертификат IP, а в качестве оправдания такого шага называла экономию. OnePlus попросту не хотела платить деньги за сертификацию. Но рынок и потребители диктуют свои правила, поэтому компания изменила свое мнение и начала получать сертификат IP. Похоже, что преимущество от наличия рейтинга IP перевешивает любые траты, даже если тестирование в лабораторных условиях не отражает реального использования.

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Источник: androidauthority