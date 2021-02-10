Видеообзор OnePlus Nord CE 5G: не особенный и урезанный

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Спустя год после того как OnePlus с большой помпой и амбициями вышла на рынок устройств среднего уровня с OnePlus Nord, эта же модель вернулась с рядом изменений. Теперь уже как OnePlus Nord CE 5G, избавившись от ряда черт предшественника и предложив наиболее нужные характеристики по доступной цене. Он не обнуляет OnePlus Nord, а призван мирно сосуществовать с ним. Получится ли и стоит ли покупать OnePlus Nord CE 5G в нашем настоящем, переполненном крепкими среднебюджетниками?

Если сравнить новинку и OnePlus Nord не сложно заметить, что их создавали с использованием одного дизайн-кода. У обоих OLED‑панели с тонкими рамками, «дырка» под селфи-камеру и овальный выступ на тыльной стороне под основную камеру. Как и у оригинального Nord, тут нет влагозащиты и беспроводной зарядки.

Но если присмотреться, то можно заметить, что фронталка теперь одиночная и ее разрешение уменьшили до 16 Мп, в основной камере теперь три модуля и главный датчик на 64 Мп. С экраном в OnePlus Nord CE 5G все сложилось. Он качественный, с хорошей цветопередачей и информация хорошо читаема даже на солнце. Это приличная AMOLED‑матрица с низким уровнем ШИМа и частотой обновления 90 Гц.

«Железо» OnePlus Nord CE 5G смотрится актуально и есть надежда, что работать он будет бодро. Было ощущение, что с такой начинкой нареканий на производительность не будет. Но именно по мощности смартфон преподнес главный сюрприз. Создалось впечатление, что его потенциал «задушили», не дали раскрыться в полной мере. Тяжелые игры он не «вывозит» и сгодится только для выполнения обычных смартфонных задач. Технически чип совершеннее, чем на практике.

Для своей цены OnePlus Nord CE 5G снимает неплохо. Цвета максимально естественные, а вот с детализацией и динамическим диапазоном получилось не очень. Сильно сдает позиции камера ночью, много мыла и есть критичные промахи с балансом белого.

OnePlus Nord CE 5G — заявка на смартфон-универсал, обладающий чипом среднего уровня, тонким корпусом и хорошей автономностью, не говоря уже о стабильном программном обеспечении. Пластиковый корпус, отсутствие стереозвука, отказ от ползунка переключения режимов, проблемы с игровой производительностью и посредственная камера — все это мешает этой модели выделиться на фоне конкурентов и выглядеть выигрышно. Если вы ярый фанат OnePlus, то купить смартфон можно. Но если вы представитель «школы прагматиков», то это не самый оптимальный выбор.