Официально: дата анонса OnePlus Nord 2 и эксклюзивный чип

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Для «понта» Dimensity 1200 дали продвинутые AI-алгоритмы и релиз через две недели

В этом месяце OnePlus представит Nord 2. Вчера с гордостью было заявлено, что новинка получит эксклюзивный чип Dimensity 1200-AI. Уже из названия понятно, что ставку сделают на искусственный интеллект. Компания заявляет, что она плотно сотрудничала с MediaTek, чтобы дать процессору продвинутые «мозги». А вот смогут ли другие производители ощутить все преимущества Dimensity 1200-AI, не сообщается.

Зато сегодня мы можем назвать дату презентации OnePlus Nord 2. Компания выложила тизер, который указывает на то, что премьера смартфона состоится 22 июля. Как и в случае с предшественником, продавать новинку будут только в Индии и Европе.

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Это все, о чем поведали сегодня. Но промо-кампания только стартовала и почти наверняка до анонса компания раскроет еще какие-то подробности о OnePlus Nord 2. Сейчас же мы можем ориентироваться только на слухи и утечки. А они говорят о том, что OnePlus Nord 2 предложит AMOLED‑дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, камеру с датчиками 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп, селфи-модуль на 32-мегапикселя, аккумуляторную батарею на 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой.

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Источник: twitter