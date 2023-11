Компания Nothing планирует выпустить нечто в январе 2024 года: это могут быть Nothing Ear 3 или совершенно новый продукт

34

Ожидать что-нибудь крутое?

В 2021 году компания Nothing анонсировала свой первый продукт: настоящие беспроводные наушники Nothing Ear 1, позже, через год, компании представила Nothing Ear 2. Теперь утечка информации свидетельствует о том, что у компании есть что-то запланированное на январь 2024 года, что дает основания считать, что это может быть Nothing Ear 3.

По словам Mashable, Nothing планирует запустить что-нибудь в январе. Утечка не уточняет, что именно планируется, лишь отмечает, что компания планирует запуск в настоящее время. Учитывая, что смартфоны Nothing выпускаются летом, почти наверняка, что январский запуск не будет включать новый Nothing Phone, это было бы нелогично.

Конечно, компании может представить какой-то новый продукт, учитывая недавнее видео о неудачном повербанке, мы можем предположить, что компания захватывает новые горизонты. В январе Nothing Ear 2 не исполнится и года, так что для компании было бы преждевременным запускать следующую версию. Вполне возможно, что Nothing может анонсировать другой набор наушников, например, продолжение Nothing Ear Stick – или какой-то совершенно новый под-вариант.

Кстати, соучредитель и генеральный директор Nothing Карл Пэй (Carl Pei) опубликовал сегодня на X (бывший Twitter) сообщение:

Возможно, эти две новости связаны. Неизвестно, что генеральный директор подразумевал под словом “naughty”... Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях, что это может быть!

