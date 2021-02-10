Компания Nubia представит Nubia Z60 Ultra 19 декабря: убийца флагманов и новый конкурент игры камерофонов

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Новый камерофон или еще один провал?

Компания Nubia подтвердила, что представит Nubia Z60 Ultra 19 декабря в Китае. Устройство разработано, чтобы конкурировать с такими моделями, как Realme GT 5 Pro, OnePlus 12, iQOO 12 Pro и Xiaomi 14 Pro, недавно вышедшие на китайский рынок.

Nubia недавно подтвердила, что Z60 Ultra предложит лучший опыт фотографирования, чем конкуренты. Сегодня бренд выпустил новые постеры, чтобы подтвердить возможность камеры устройства.

Первое тизерное изображение представляет мощную камеру с 50-мегапиксельным основным объективом с фокусным расстоянием 18 мм и широкой диафрагмой для исключительной четкости. Кроме того, устройство может похвастаться 50-мегапиксельной линзой оптической высокой четкости с фокусным расстоянием 35 мм, что превосходит возможности однодюймового датчика камеры. Примечательно, что телефон содержит 64-мегапиксельный перископический телеобъектив с фокусным расстоянием 85 мм. Все три камеры будут поддерживать оптическую стабилизацию изображения (OIS).

Второй тизер показывает дисплей устройства с интегрированной камерой под дисплеем, как водится в Nubia, это все дополняется минимальными рамками вокруг дисплея. Устройство будет оснащено панелью дисплея BOE Q9+, которая будет интегрирована с технологией компании Under Display Camera (UDC) пятого поколения. Говорят, что это 6,8-дюймовая OLED-панель с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Он будет дополнен специальным чипом дисплея и сверхбольшими пикселями 2,8 мкм.

Хотя компания не раскрыла количество мегапикселей передней камеры, похоже, что Z60 Ultra имеет 16-мегапиксельную камеру под дисплеем, как серия Red Magic 9 Pro. Относительно качества фронтальной камеры трудно сказать, ведь технология подэкранной камеры достаточно сырая.

Подтверждено, что Nubia Z60 Ultra оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, ожидается, что устройство будет поставляться с до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, до 1 ТБ памяти UFS 4.0 и аккумулятором на 6000 мАч с быстрой зарядкой 8 .

Источник: nubia