Компания OnePlus официально дразнит своим будущим флагманом OnePlus Ace 3 - видео

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Увлекательный цвет

Новое видео, опубликованное самой компанией OnePlus, показывает новый отличный цвет Mingsha Gold и увлекательный дизайн будущей новинки OnePlus Ace 3﻿.

Описывая цвет Mingsha Gold, компания подчеркнула слияние романтики и элегантности, жизненной силы и спокойствия, переплетающихся со светом и тенью. Цель цветовой палитры — передать уверенность в себе и покой, напоминая первые лучи солнца в пустыне и оправдывая ожидания пользователей относительно текстуры и ощущения производительного телефона. В духе китайских компаний довольно странное описание, но смартфоны выглядит чрезвычайно интересно.

Смартфон обещает получить дизайн, напоминающий своих предшественников, но станет еще более совершенным. Он получит металлическую рамку, передовую технологию стекла и безграничную производительность вместе со Snapdragon 8 Gen 2.

Согласно предварительным данным, устройство будет иметь 6,78-дюймовый изогнутый экран с разрешением 1.5K с поддержкой ProXDR и адаптивную частоту обновления 120 Гц.

Смартфон также будет комплектоваться 100-ваттной быстрой зарядкой и получит отличную тройную камеру с основным модулем 50 Мп.

Из предыдущих тизеров понятно, что смартфон призван обеспечить отличную производительность и несет концепцию великолепного дизайна вместе с технологией "расплавленного золотого стекла". Поэтому мы с нетерпением ждем презентации, которая состоится уже 4 января в Китае.

Источник: sparrowsnews