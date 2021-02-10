Компания озвучила дату анонса Realme GT 2 и Realme GT 2 Pro

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Долго ждать не придется, компания готова начать 2022 год на высокой ноте

В следующем году Realme долго раскачиваться с анонсами не будет. Уже с первых дней она ввяжется в драку на рынке смартфонов. Сегодня компания официально объявила, что 4 января 2022 года она проведет очередную презентацию. Ее устроят для того, чтобы представить флагманскую серию realme GT, а это значит, что ждем анонс Realme GT 2 и Realme GT 2 Pro.

У производителя есть две недели на промо-кампанию, и он должен использовать это время, чтобы подогреть интерес к новинкам, раскрывая какие-то подробности о них. Уже точно известно, что Realme GT 2 Pro должен базироваться на Snapdragon 8 Gen 1, получит тыльную крышку из биоматериала и предложит уникальную матричную систему антенн для стабильного приема сигнала.

Слухи же говорят в пользу присутствия 6,7-дюймового AMOLED-дисплея с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, до 12 Гб оперативной памяти и до 1 Тб постоянной, быстрой зарядки мощностью 65 Вт, селфи-камеры на 32 Мп и тройной тыльной камеры, где два датчика по 50 Мп и один из них предлагает угол обзора 150 градусов.

Realme GT 2 должен обладать 120-герцовой AMOLED‑панелью диагональю 6,62 дюйма, чипсетом Snapdragon 888, до 12 Гб оперативки и флеш-накопителем вместимостью до 256 Гб. Обещан аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, фронталка на 16 Мп и основная камера 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник: mydrivers