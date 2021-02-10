Компания представила Motorola Razr 40 Ultra (Plus): цвет года в одном из лучших складных смартфонов.

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Ого какой цвет!

Сложные смартфоны от Motorola занимают отдельное место, ведь отличаются непревзойденным качеством внешнего дисплея, отличным дизайном с текстурой под кожу и чистым Android. RAZR и RAZR Plus (или RAZR 40 Ultra) составляют подлинную конкуренцию Galaxy Z Flip.

Теперь Motorola объявила, что предлагает RAZR Plus в так называемом персиковом цвете Peach Fuzz. Это сотрудничество с Pantone, поскольку Peach Fuzz является цветом года по версии цветового института. В остальном вы получаете ту же модель смартфона, что и обычная версия.

Телефон Motorola также оснащен 3,6-дюймовым дисплеем-обложкой, на котором можно запускать большинство ваших приложений. Это отличается от большинства других раскладушек, выпущенных в этом году, часто ограничивающих дисплей обложки запуском виджетов.

Ожидается, что Motorola RAZR Plus Peach Fuzz выйдет на рынок 12 декабря и, как и другие цветовые варианты, имеет рекомендованную цену в $999.

Источник: androidauthority