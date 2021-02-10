Компания придумала как охладить OnePlus 9RT

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Производитель тизерит наличие мощной системы охлаждения как у планшетных ПК

OnePlus пойдет во все тяжкие и сделает то, что делают многие компании: выпускает одну и ту же модель с минимальными отличиями и разным неймингом. «Усилить» модельный ряд компании хотят выходом OnePlus 9RT, который станет чуть измененной версией OnePlus 9. По факту новинка выглядит как неприкаянный младший брат OnePlus 9 Pro.

Несмотря на статус флагманской платформы, установка Snapdragon 888 в OnePlus 9RT станет одним из спорных решений в новинке. А все дело в тех нареканиях, которые вызывает склонность этого чипа к перегреву. Понимая, что с этим что-то нужно делать, компания обещает в OnePlus 9RT мощное охлаждение, способное рассеять тепло на площади 19067,44 мм². Это самая эффективная система жидкостного охлаждения среди всех устройств OnePlus, и она сопоставима с системами охлаждения, которые встречаются в планшетах.

Ожидается, что система охлаждения OnePlus 9RT будет включать испарительную камеру и предложит несколько слоев графена. Свою лепту в отвод тепла внесет и металлический каркас. Позволит ли все это в итоге обеспечить хорошее охлаждение чипа, узнаем уже по результатам тестов смартфона.

Напомним, что премьера OnePlus 9RT состоится 13 октября. Смартфон предложит 120-герцовый AMOLED-дисплей, до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5, до 256 Гб постоянной UFS 3.1, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт и 50 Мп датчик Sony IMX766 на задней панели в качестве главного сенсора.

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Источник: sohu