Представлены главные китайские Android-флагманы: OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

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Сегодня бренд OnePlus, входящий в концерн BBK Electronics, представил восьмое поколение своих флагманов. В этот раз сразу три модели: OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9R. Последняя из них приготовлена для рынка Индии и о ней мы расскажем в отдельном материале. А сейчас речь пойдет о титульных флагманах.

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Уже по традиции презентация началась с того, что нам поведали, какие же классные смартфоны выпускает компания и как хорошо их принимают пользователи, начиная с самого первого смартфона. Вроде как OnePlus начала выпускать модели попроще, но все же главными продуктами остаются аппараты премиум-сегмента. И затем компания приступила к презентации OnePlus 9 Pro, показав какой же тонкий, стильный и элегантный новый смартфон получился, с благородными цветами маленькой «дырочкой» под фронталку. И самое главное — теперь это флагманы про камеру.

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Итак, титул главного флагмана вновь взяла «прошка» — OnePlus 9 Pro, который создан по стандартам 2021 года. Это, по мнению компании, ультимативный флагман. На смартфон приятно смотреть его приятно трогать и изнутри он наполнен одними «приятностями». На выбор три цвета: черный, серебристый и зеленый. После OnePlus 8 Pro уже привычно слышать, что у нового OnePlus 9 Pro рейтинг IP68. В свою очередь OnePlus 9 — «заместитель» флагмана, которому чуть-чуть не додали фишек, чтобы не мешал сиянию «прошки». Цветовых решений также три, но предпочтение отдано черному, голубому и сиреневому цветам.

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Уже в который раз среди достоинств новинок выделяют дисплей. Компания не скупилась на эпитеты и заявила, что предложили лучшие AMOLED-матрицы в мире, которые станут «усладой для глаз». Основные характеристики дисплея OnePlus 9 Pro такие: адаптивный OLED-экран, HDR10+, DCI-P3, частота обновления 120 Гц, частота отклика на прикосновение 360 Гц. Среди особенностей матрицы производитель указывает возможность снижать герцовку до 1 Гц, исходя из отображаемого контента, а также немаловажный факт — потребление энергии уменьшено вдвое по сравнению с предыдущим поколением.

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Вполне логично, что новинки развели по уровню разрешения и размеру диагонали. Так, OnePlus 9 предлагает 2400х1080 при диагонали 6,55 дюйма, а у OnePlus 9 Pro установлен 6,7-дюймовый дисплей разрешением 3216х1440 точек. А еще тут приличный запас яркости — вплоть до 1300 кд/м2 (в OnePlus 9 1100 нит). То, что по части экрана последняя из моделей очень-очень крутая, подтвердил ресурс DisplayMate, оценивший его на А+.

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Если говорить об аппаратной платформе OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, то вполне ожидаемо и логично, что они построены на Snapdragon 888. Насколько новый чип крут, хорошо демонстрируют цифры в сравнении с предшественником:

производительнее на 25%;

сверхмощное ядро Cortex-X1 на 35% мощнее Cortex-A78;

графическая мощь выросла на 35%;

на 25% экономичнее предшественника по части CPU и на 20% — GPU;

прирост скорости выполнения операций, заточенных на нейросети составил 73%;

можно устанавливать память LPDDR5 на частоте 3200 МГц с пропускной способностью 50 Гб/с, тогда как Snapdragon 865 позволяет максимум в памяти LPDDR5 — 2750 МГц со скоростью не более 44 Гб/с;

объём встроенной памяти Hexagon 780 увеличился в 16 (!) раз;

пропускная способность процессора изображений Spectra 580 вырос на 35% в сравнении с Spectra 480 у Snapdragon 865.

«Боевой», экономичный и самый шустрый чип в лагере Android. Главное знайте, что он всеяден, отлично приспособлен для игр и нет тех задач, с которыми он не справился бы. Но есть и проблема — он склонен к перегреву. Будет интересно посмотреть, как компании удастся добиться того, чтобы Snapdragon 888 не раскалялся внутри устройств серии OnePlus 9.





Версий в плане постоянной памяти у номерного флагмана две: 128 Гб и 256 Гб. А оперативной памяти на выбор 8 Гб и 12 Гб. У OnePlus 9 Pro все ровно также. Думаю, что никто не сомневается, что память тут быстрая: LPDDR5 оперативная и UFS 3.1 встроенная.

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С автономностью также должно быть в полном порядке. Свою роль тут должен сыграть экономичный чип, адаптивная AMOLED-панель и аккумулятор емкостью 4500 мАч. Учитывая все факторы, можно ожидать день уверенной работы, не переводя OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro в жесткий режим энергосбережения.





Вместе со смартфонами до покупателей доберется и оригинальный зарядки на 65 Вт. Поддерживает OnePlus 9 Pro и беспроводную зарядку до 50 Вт — фирменную док-станцию необходимо докупать отдельно. OnePlus 9 также можно заряжать без проводов, но на мощности 30 Вт.





Вот и добрались мы до самого интересного и до того, «о чем новые флагманы». Так вышло, что предшественники в плане фотовозможностей особо не блистали, но и «в грязь лицом не ударяли». Но сегодня крутизна флагмана меряется крутостью его камеры. И компания серьезно поднажала в этом направлении в линейки OnePlus 9.

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Если сравнивать с предшественниками, то разница видна сразу. И, прежде всего, в громком имени компаньона, который помогал доводить все до ума — Hasselblad. К чему причастны специалисты шведского фотобренда? Прежде всего, к оптимальной калибровке и точности цветов, за которой «скрывается 80-летний опыт Hasselblad в понимании всех цветов мира» Совместными усилиями двух компаний создан «стандарт цветов в мобильной фотографии»





Камера OnePlus 9 включает три модуля:

основной на 48 Мп Sony IMX689, f/1.8, 1,12 мкм, 1/1,4ʺ, OIS;

ультраширик на 50 Мп Sony IMX766, f/2.2, 1/1,56ʺ;

портретник 2 Мп, f/2.4.

Для OnePlus 9 Pro приготовили четыре объектива:

основной 48 Мп Sony IMX789, f/1.8, OIS, PDAF;

ширик 50 Мп Sony IMX766, 1/1,56ʺ, f/2.2;

телеобъектив на 8 Мп, OIS, 3-кратный зум;

портретный 2 Мп, f/2.4.

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Фронтальная камера у обоих смартфонов делает снимки разрешением 16-мегапикселей и за это отвечает сенсор Sony IMX471. В активе флагманов семейства OnePlus 9 стереодинамики, порт USB Type-C, NFC, дисплейный сканер отпечатков пальцев и фирменная оболочка Oxygen OS 11 на базе Android 11. Но 3,5 мм разъема для наушников тут по-прежнему нет.





По ценам расклад такой. OnePlus 9 оценили в 699 евро и 799 евро, а за OnePlus 9 Pro запросили 899 евро и 999 евро.

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