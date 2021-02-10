Компания прокомментировала слухи о Xiaomi Mi Band X

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Выпускать Xiaomi Mi Band X не собираются

На прошлой неделе появилась информация, что Xiaomi готовит к анонсу фитнес-браслет Mi Band X, фишкой которого станет дизайн. Носимому гаджету приписывали гибкий дисплей, который бы опоясывал все запястье. Представитель Xiaomi поспешил опровергнуть слух и выступил с официальным заявлением.

Опровергать информацию принялся представитель отдела по связям компании Ван Хуа. Он заявил, что фоточки со слайдами достоверны. Только вот сделаны они два года назад и это слайды с внутренней обучающей программы для сотрудников Xiaomi. На самом деле Xiaomi Mi Band X не существует. Это вымышленный продукт и выпускать его компания не собирается.

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Выходит, что мечты об аналоге Nubia Alpha остались лишь мечтами и фантазиями. Возможно, в будущем компания и выпустит нечто подобное, но это перспектива отдаленная. Сейчас актуальным фитнеса-браслетом компании остается Xiaomi Mi Band 6, а в следующем году ждем уже седьмое поколение носимого гаджета. Будет интересно посмотреть, что на этот раз предложит компания и сможет ли она действительно удивить, прежде всего, по части функциональности устройства.

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Источник: gizmochina