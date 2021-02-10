MIUI 13 не в августе, она задержится

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Компании нужно время на оптимизацию MIUI 13, поэтому ее выход могли перенести

Распространение MIUI 12.5 идет медленно и сопровождается критикой в адрес сбоев и ошибок в ее работе на ряде моделей. Чтобы исправить все косяки была создана специальная группа, тогда как основная масса разработчиков заточена на создание MIUI 13. Многие были уверены, что анонс новой версии прошивки состоится в августе одновременно с релизом Xiaomi Mi Mix 4, который должен был стать первым смартфоном с ней «из коробки».

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Не сомневаться в том, что так и случится, заставляли слова одного из топ-менеджеров компании, который ранее заявлял, что на август намечена презентация MIUI 13. И вот неожиданно пришла новость, что Xiaomi отложила выход тринадцатой итерации фирменной прошивки. Оболочка нуждается в оптимизации, а для этого нужно время. Судя по всему прошивка уже готова, но компании необходимо больше времени, чтобы довести ее до ума, убрать баги и ошибки.

Кроме того, пришло сообщение, что чего-то действительно кардинального MIUI 13 не принесет. Это будет доработанная версия MIUI 12.5 с рядом улучшений. Так, помимо чисто визуальных изменений в интерфейсе и технологии виртуального расширения оперативной памяти, прошивка принесет с собой функцию Gesture Turbo 2.0 для улучшения плавности анимации жестов. Появится плавающее окно для игр и приложения MIUI Cleaner. Стоит задача улучшить реакцию на прикосновения и для этого пригодится функция Natural Touch 2.0.

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Источник: toutiao