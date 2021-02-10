Xiaomi Mi Band X: когда фитнес-браслет один сплошной дисплей

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Xiaomi готовит свой вариант Nubia Alpha Watch

Производители электроники стремятся чем-то удивить пользователей и в ход пошли гибкие дисплеи. Компания Nubia решила не оставаться в стороне от этой моды и два года назад выпустила смарт-часы Alpha, получившие изогнутый экран. Само решение позиционировалось как гибрид часов и смартфона на запястье. Массовыми такие устройства не стали, но идею подхватили.

Пришло сообщение, что создать подобие Nubia Alpha хочет Xiaomi. В стенах компании уже даже провели презентацию проекта, один из участников которого слил в сеть фотографии с него. Удивительно как ему удалось сделать пару кадров с закрытой встречи, количество участников которой ограничено и не сложно вычислить, кто мог быть причастен к сливу данных.

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Как бы то ни было, но снимки дают понимание, что компания работает над Xiaomi Mi Band X, которые будут отличаться легкостью и тонкостью корпуса. Здесь предложат изогнутый дисплей с прокруткой на 360 градусов, будет магнитная заcтежка и реализуют какой-то инновационный цвет.

По всему выходит, что Xiaomi Mi Band X предложит изогнутый дисплей, который будет опоясывать все запястье. Ремешок для такого продукта не нужен, а фиксироваться смарт-часы станут при помощи магнитной застежки. Никаких технических подробностей об устройстве не приводятся. Как и нет его изображений. Скорее всего, это лишь концепция и компания в начале пути, до анонса Xiaomi Mi Band X еще далеко. Если он вообще состоится.

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Источник: twitter