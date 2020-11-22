Компания рассказала каким будет Poco M3

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Производитель тизерит ключевые характеристики Poco M3

На этой неделе Poco объявила о том, что намерена вскоре представить Poco M3. Сама премьера состоится 24 ноября и своим внешним исполнением он не будет похож ни на одну модель из большой семьи Xiaomi. Необходимой индивидуальности в дизайне добивались за счет того, что обыграли основную камеру на манер флагманского OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition.

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За пару дней до анонса компания опубликовала тизеры, которые раскрывают ряд особенностей Poco M3. Открытием они не стали. По сути публикация промо-плакатов свелась к тому, что компания подтвердила те характеристики, которые были известны и ранее. Так, Poco M3 получит дисплей диагональю 6,53 дюйма с каплей-вырезом под фронталку и его разрешение составило 2340х1080 точек.

Аппаратная основа — Snapdragon 662, созданный с применением 11-нанометровой технологии. Оперативной памяти предложат 4/6/8 Гб и постоянной 64/128/256 Гб, а питать смартфон будет батарейка емкостью 6000 мАч. Все прочие параметры, включая ценник узнаем уже во вторник. Также остается загадкой выйдет ли Poco M3 на глобальный рынок или останется эксклюзивом для рынка Индии.

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Источник: androidpure