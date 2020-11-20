Новую версию Redmi Note 9 с приставкой 5G представят уже 26 ноября

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Похоже, мы дождались: Xiaomi действительно покажут новые смартфоны в линейке Redmi Note 9, первым из которых станет Redmi Note 9 5G.

Мы уже рассказывали об очередном обновлении безумно популярной Redmi Note 9. Похоже, от слухов мы переходим к фактам. По новым сообщениям, что Redmi Note 9 Pro 5G станет первым смартфоном, оснащенным 108-мегапиксельным объективом Samsung HM2. Кроме этого, мы узнали гораздо более насущную информацию

Если верить инсайдерам, то официально дата презентации будет объявлена завтра, но уже сегодня мы можем с уверенностью сказать, что новый Note 9 5G выйдет 26 ноября в Китае.

В Сеть был выложен постер, на котором написано, что новый смартфон линейки Redmi Note 9 будет показан в 20 часов вечера (по местному времени) 26 ноября. Ценник на Redmi Note 9 5G, скорее всего, остановится на отметке около 1000 юаней, что по сегодняшнему курсу равняется $151. Версия Note 9 Pro 5G, в свою очередь, может стоить уже около 1500 юаней ($228).

Текущий Redmi Note 9﻿

По последним слухам, Redmi Note 9 5G будет продаваться на рынках за пределами Китая под именем Redmi Note 9T. Считается, что Redmi Note 9 Pro 5G будет являться чуть модифицированной версией MI 10T Lite, о котором мы, кстати, не так давно вам рассказывали.

Единственным существенным отличием между двумя смартфонами может быть наличие 108-мегапиксельного объектива на Redmi Note 9 Pro 5G. По слухам, модель Pro предложит дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также будет работать от чипсета Snapdragon 750G. Обычная модель также будет оснащена дисплеем с высокой частотой обновления, а ее сердцем будет выступать MediaTek Dimensity 800U.

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Источник: NDTV



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