Смартфоны Redmi по своим возможностям на 80% флагманы

Компания свято верит, что создает добротные и флагманского уровня аппараты за низкий прайс

Сегодня стало известно, что 26 ноября будут представлены новинки линейки Redmi Note. Чтобы подогреть интерес к новым устройствам, глава Redmi и вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг решил выступить с амбициозным заявлением на своей странице в Weibo.

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Он заявил, что линейка Redmi Note предлагает смартфоны флагманского уровня по доступной цене и она внесла свой вклад в популяризацию целого ряда высокотехнологических решений, которые теперь используются в мобильных устройствах. По его мнению, секрет успеха серии Redmi Note в том, что в смартфонах, входящих в нее, 80% возможностей от флагманов и это при условии, что просят за них 20% той стоимости, в которую оценивают премиальные устройства. И эта стратегия дает свои положительные результаты. Достаточно посмотреть на цифры в 140 млн проданных смартфонов Redmi.

Напомним, что буквально вчера глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявил о том, что он искренне не понимает, почему продукцию компании ассоциируют с чем-то второсортным или бюджетным. И это при условии, что они стремятся предлагать передовые технологии в своих продуктах, а значит, избежать роста цен не получится.

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Но, субъективно, проблема бренда в том, что в сознании огромной армии пользователей уже сформирован образ Xiaomi, как производителя недорогих устройств, создавая которые компания не стеснялась заимствовать чужие идеи. Еще пройдет немало времени, прежде чем ей удастся сломать этот стереотип. И это произойдет только при условии, если она станет законодателям каких-то решений и будет активно развивать собственные технологии.

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Источник: gizmochina