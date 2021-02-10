Компания Realme дразнит новым смартфоном с перископной камерой
29.12.2023 144 0
Новый смартфон?
Официальные представители Realme (индийский отдел) через X опубликовали изображение перископной камеры с текстом "No Periscope. No Flagship."
Хотя название будущего смартфона еще не называют, но можно предположить, что это будет Realme 12 Pro+.
Ранее в этом месяце компания уже представила GT5 Pro с перископической телефотокамерой, ставшим первым телефоном с перископической камерой от Realme после запуска X3 SuperZoom.
Источник: X
Дата публикации: 29.12.2023
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