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Компания Realme дразнит новым смартфоном с перископной камерой

29.12.2023 144 0

Новый смартфон?

Официальные представители Realme (индийский отдел) через X опубликовали изображение перископной камеры с текстом "No Periscope. No Flagship."

 

realme

 

Хотя название будущего смартфона еще не называют, но можно предположить, что это будет Realme 12 Pro+.

 

Ранее в этом месяце компания уже представила GT5 Pro с перископической телефотокамерой, ставшим первым телефоном с перископической камерой от Realme после запуска X3 SuperZoom.

 

Источник: X

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 29.12.2023
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Компания Realme дразнит новым смартфоном с перископной камерой