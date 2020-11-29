Компания спешит с выпуском Nokia 5.4

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Выход Nokia 5.4 не за горами, подробности о смартфоне

Финно-китайцы из HMD Global продолжают наступление на рынок смартфонов. Взять его наскоком не вышло, но компания не собирается отступать и продолжает обновлять свой модельный ряд. На очереди анонс Nokia 5.4, который могут представить до конца нынешнего года. Учитывая тот факт, что Nokia 5.3 был анонсирован в марте, похоже, что компания спешит с релизом и, возможно, тоже хочет попытаться воспользоваться ситуацией с падением Huawei.

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По информации сетевых источников, Nokia 5.4 получит 6,4-дюймовый дисплей с одиночной фронталкой, врезанной в круглое отверстие в экране. Обещают более мощный чип, чем у предшественника, 4 Гб оперативки и флеш-память на 64/128 Гб. Основная камера должна быть четверной, но набор датчиков неизвестен. На первых порах Nokia 5.4 можно будет приобрести в синем и фиолетовом цветах, а позже компания планирует расширить цветовую палитру.

Nokia 5.3

Если с выпуском бюджетников и среднего уровня устройств у HMD Global все складывается неплохо, то вот с флагманами у нее не задалось с самого начала. До сегодняшнего дня в ее портфолио так и не случился по-настоящему премиальный продукт, а те модели, что были, выходили с опозданием и не дотягивали до уровня топовых.

Была надежда, что компания все же выкатит в этом году Nokia 9.3 PureView, который станет серьезной работой над ошибками, но и тут что-то пошло не так. Выход смартфона не раз переносился и в, судя по всему, в этом году он так и не дебютирует. Причины отложенного релиза не сообщаются.

Возможно, все кроется в необходимости большего времени, чтобы довести до ума камеру флагмана и желании установить актуальное железо на момент выхода. Ранее ходили слухи, что Nokia 9.3 PureView получит чип Snapdragon 865, но на горизонте уже отчетливо маячит Snapdragon 875. Куда логичнее и правильнее будет представить флагман уже с новой аппаратной платформой.

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Источник: nokiapoweruser