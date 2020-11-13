Nokia 6300 и Nokia 8000 представлены: для тех, кто привержен кнопочным телефонам

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Вышли Nokia 6300 и Nokia 8000 на KaiOS

После череды слухов и утечек HMD Global все же представила кнопочный Nokia 8000, а также современную версию Nokia 6300. Оба телефона работают в сетях 4G/LTE, получили бюджетные чипсеты от Qualcomm и работают под управлением программного обеспечения KaiOS. В числе прочих сходных черт можно упомянуть поддержку YouTube, Facebook, WhatsApp, Google Assistant и прочие утилиты из магазина KaiStore.

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Nokia 6300 получил пластиковый корпус и доступен в четырех цветах: зеленый, голубой, серый и белый. В его активе 2,4-дюймовый QVGA-дисплей, стандартная цифровая клавиатура, чип Snapdragon 205, 512 Мб оперативной памяти и 3,5 мм разъем для наушников. Питает его батарейка емкостью 1500 мАч, есть поддержка карт microSD и двух симок, Bluetooth, Wi-Fi и GPS.

Nokia 8000 оснастили чипом Snapdragon 210, оперативной памятью емкостью 512 МБ, флеш-накопителем вместимостью 4 Гб с возможностью расширения на 32 Гб и камерой на 2-мегапикселя со вспышкой. Диагональ дисплея составила 2,8 дюйма.

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В Европе Nokia 6300 и Nokia 8000 будут предлагаться по цене 49 и 79 евро соответственно. Уже в ноябре телефоны появятся и в России по цене 4990 рублей за Nokia 6300 и 7490 рублей за Nokia 8000.

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Источник: fonearena