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Комплект iPhone 13 может лишиться кабеля для зарядки: еще больше экономии и заботы о природе?

10.12.2020 542 0

iPhone 13 могут избавить от зарядного порта и вернут Touch ID

В последнее время Apple взяла за правило проводить опросы среди пользователей, чтобы узнать их настроение в части предстоящих изменений. Так, незадолго до выхода серии iPhone 12 концерн из Купертино устроил опрос мнения, как отнесутся пользователи к тому, что из комплекта поставки исчезнет адаптер питания. Результат известен — зарядный блок исчез из коробки со смартфоном.

 

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И вот сегодня издание 9to5mac сообщило о том, что Apple проводит очередной опрос среди своей аудитории. Теперь решено поинтересоваться, используют ли они USB-кабель, который поставляется вместе iPhone. Кроме этого, Apple хочет знать насколько довольны пользователи Face ID.

 

Комплект iPhone 13 может лишиться кабеля для зарядки: еще больше экономии и заботы о природе? – фото 1

 

Судя по тому, что компанию заинтересовал уровень удовлетворенности пользователей работой системы разблокировки по лицу, очень похоже, что слухи о возврате Touch ID имеют под собой веские основания. Высока вероятность, что iPhone 13 получит сканер отпечатков пальцев в отдельной кнопке или компания все же решится интегрировать его в дисплей.

 

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А вместе с появлением дактилоскопического датчика из комплекта поставки iPhone 13 может исчезнуть и зарядный кабель. Возможно, новые айфоны лишатся разъема для зарядки и в комплекте со смартфоном будет идти зарядка MagSafe, конструкцию и скорость работы которой усовершенствуют.

 

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Источник: 9to5mac

iPhone 13 Apple
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.12.2020

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Комплект iPhone 13 может лишиться кабеля для зарядки: еще больше экономии и заботы о природе?