Комплект iPhone 13 может лишиться кабеля для зарядки: еще больше экономии и заботы о природе?

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iPhone 13 могут избавить от зарядного порта и вернут Touch ID

В последнее время Apple взяла за правило проводить опросы среди пользователей, чтобы узнать их настроение в части предстоящих изменений. Так, незадолго до выхода серии iPhone 12 концерн из Купертино устроил опрос мнения, как отнесутся пользователи к тому, что из комплекта поставки исчезнет адаптер питания. Результат известен — зарядный блок исчез из коробки со смартфоном.

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И вот сегодня издание 9to5mac сообщило о том, что Apple проводит очередной опрос среди своей аудитории. Теперь решено поинтересоваться, используют ли они USB-кабель, который поставляется вместе iPhone. Кроме этого, Apple хочет знать насколько довольны пользователи Face ID.

Судя по тому, что компанию заинтересовал уровень удовлетворенности пользователей работой системы разблокировки по лицу, очень похоже, что слухи о возврате Touch ID имеют под собой веские основания. Высока вероятность, что iPhone 13 получит сканер отпечатков пальцев в отдельной кнопке или компания все же решится интегрировать его в дисплей.

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А вместе с появлением дактилоскопического датчика из комплекта поставки iPhone 13 может исчезнуть и зарядный кабель. Возможно, новые айфоны лишатся разъема для зарядки и в комплекте со смартфоном будет идти зарядка MagSafe, конструкцию и скорость работы которой усовершенствуют.

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Источник: 9to5mac