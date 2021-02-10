Кому iPhone X с USB Type-C и водозащитой?

135

Еще один эксперимент с вживлением порта USB Type-C

В 2012 году был представлен первый iPhone с разъёмом Lightning. Для своего времени это был прорывной коннектор, но со временем он начал терять свою актуальность на фоне более современного порта USB Type-C. Поэтому многие считают, что Apple должна отказаться от своего фирменного разъема в пользу Type-C. Но компания упорно держится за Lightning и не намерена сдаваться.

Энтузиастам приходится самим вживлять USB Type-C в iPhone. Так, в прошлом году прославился Кен Пилоннел, сумевший установить Type-C в iPhone X. Его усилия были достойно вознаграждены. Нашелся безумец, который приобрел на eBay этот смартфон за впечатляющие $86 тысяч. Похоже, что нашелся еще один энтузиаст, который решил повторить опыт с вживлением USB Type-C и не прочь на этом подзаработать.

В качестве объекта для эксперимента был взят все тот же iPhone X, а за дело взялся парень по имени Гернот Йобстль. Ему удалось не только с успехом повторить трюк с установкой USB Type-C, но он еще и сумел сделать корпус влагозащищенным, установив резиновую прокладку. Единственный минус — следы вторжения хорошо видны и внешний облик iPhone X изрядно подпортили. Но цель достигнута и Гернот Йобстль готов попытаться заработать на модифицированном смартфоне. Он выставит его на продажу на площадке eBay.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: 9to5mac