Концепт: Oppo меняет подход к дизайну смартфонов

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Oppo показала смелые концепты смартфона, наушников, умной колонки и прочих аксессуаров

Рынок насыщен скучными и обычными смартфонами. Но изредка появляются аппараты, где стремятся сделать все не как у всех, показать что-то необычное и свежее в дизайне. Правда, очень часто такие устройства так и остаются концептами, не выходя в серию. Какая судьба уготована новому концепту Oppo, нам еще только предстоит узнать. А сегодня только смотрим, что же такого оригинального придумала китайская компания.

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Новый смартфон создан в коллаборации с японской студией дизайна Nendo и его форм-фактор компания называет «слайдером». Устройство получило два шарнира, которые по задумке создателей, должны позволить смартфону складываться/раскладываться в зависимости от тех сценариев его использования. Так, открыв одну «створку» перед глазами предстает дисплей диагональю всего 1,5 дюйма и этой площади должно хватить, чтобы управлять вызовами, работать с уведомлениями и плеером.

Стоит раскрыть смартфон, задействовав второй шарнир, и пользователь уже может работать с 3,15-дюймовым экраном, который позволит делать фото и видео, а также запускать некоторые приложения. В полностью же разложенном состоянии смартфон предлагает панель диагональю 7 дюймов. Есть поддержка стилуса, который хранится в специальном отсеке в смартфоне.

Что касается технической составляющей концепта, то компания не озвучила его характеристики. На данном этапе акцент сделан на дизайн и необычный форм-фактор. Как и не стала озвучивать компания и планы по времени выхода смартфона-слайдера. Но вряд ли подобное устройство выйдет в скором времени. Если вообще подобный смартфон увидит свет.

В число концептуальных устройств, которые Oppo показала, попали и TWS-наушники необычной формы, совместимые со смарт-браслетом, а также смарт-колонка, док-станция для беспроводной зарядки и внешний аккумулятор. Помимо футуристичного дизайна, главная задумка — совместимость всех гаджетов между собой.

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Так, зарядный кейс гарнитуры можно поместить в специальное углубление в док-станции и поверху расположить портативный аккумулятор или смартфон, обеспечивая одновременную «дозаправку» нескольких устройств. Кроме того, в верхней части смарт-колонки есть ниша, куда можно поместить наушники, чтобы динамик мог транслировать воспроизводимую музыку.

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Источник: twitter