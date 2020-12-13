Рендеры Oppo Find X3 Pro: не уникальный, но эффектный

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Выложили изображения как будет выглядеть Oppo Find X3 Pro

Oppo готовит к анонсу третье поколение своей премиальной серии Find X, которая здорово выстрелила больше двух лет назад. Самым продвинутым обещает быть Oppo Find X3 Pro, чей новаторский дух будет прослеживаться, прежде всего в дисплее, усовершенствованной технологии NFC и основной камере. Оригинальной обещает быть и внешность флагмана.

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На странице TheLeaks в Twitter появились рендеры, на которых якобы изображен Oppo Find X3 Pro. Ничего необычного в дизайне смартфона нет, но выглядит он интересно и в нем видна порода. Лицевая панель практически полностью занята дисплеем с тонкими отступами на торгах, края загнуты и в углу экрана есть вкрапление фронталки.

Задняя панель Oppo Find X3 Pro тоже изогнута по бокам и обладает квадратным блоком из четырех камер и светодиодной вспышки. Внимание на одном из датчиков акцентировано за счет серебристой окантовки.

По сводкам инсайдеров, Oppo Find X3 Pro должен предложить 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением QuadHD+, чипсет Snapdragon 888, аккумуляторную батарею на 4500 мАч с быстрой 65 Вт зарядкой. Сообщается, что реализуют беспроводную зарядку и основная камера получит два датчика Sony IMX766 на 50 Мп, телеобъектив на 13 Мп и камеру для макросъемки на 3 Мп.

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Источник: twitter