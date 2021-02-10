Концепт TCL Fold ’n’ Roll: сгибай и растягивай

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TCL показала Fold ’n’ Roll, где матрица может сгибаться и растягиваться

Из некогда причудливой концепции складные смартфоны начинают постепенно занимать свою нишу на рынке. TCL среди тех компаний, кто экспериментирует с гибкими дисплеями и вчера показала концепт смартфона Fold 'n Roll, способный трансформироваться в планшет.

Само название уже указывает на ключевую особенность устройства: его можно складывать и скручивать. В зависимости от сценариев использования или личных предпочтений Fold 'n Roll можно сложить пополам или свернуть в «сверток». Все эти трансформации позволяют получить аппарат, обладающий дисплеем диагональю 8,85 дюйма или 10 дюймов.

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О технических характеристиках смартфона не было сказано ни слова. TCL предпочла сообщить о том, что изучает вопрос, какие же компоненты нужны и уместны для аппарата с таким форм-фактором. Очень похоже, что далее концепции дело не пойдет. Это лишь фантазии и визуализации на тему того, как можно из маленького смартфона сделать планшетный гаджет.

Тем не менее, TCL пообещала до конца нынешнего года все же выпустить коммерческий складной смартфон. Каким он будет, остается только догадываться. Ранее компания демонстрировала различные концепты, где экран тянули и сгибали в нескольких местах как по горизонтали, так и по вертикали.

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Источник: androidauthority