Концептуальный смартфон Xiaomi без портов: зачем и в чем «соль»?

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Рассуждаем, зачем Xiaomi показала концепт смартфона, где нет кнопок и разъемов, а дисплей загнут с 4-х сторон

Неделю назад Xiaomi показала свой очередной концептуальный смартфон. О нем она не рассказала практически ничего, лишь подразнив воображение фанатов, что смогла создать очередное «чудо». Некоторые СМИ даже поторопились заявить об анонсе футуристичного смартфона, выдав показ трехмерных изображений устройства за его премьеру.

На самом деле — это лишь концепция, реализация которой под большим вопросом. Главное в гипотетическом мобильнике — дисплей. Несмотря на то, что среди экспертов и пользователей идут споры о вреде экранов-водопадов, Xiaomi продолжает гнуть линию на то, что загнутые края дисплея с четырех сторон, это красиво и за этим будущее. Дисплей словно наплывает на грани под углом 88 градусов. На картинках все смотрится красиво, и компания старательно затенила углы корпуса на рендерах, чтобы не бросалось в глаза то, насколько не эстетично они выглядят.

А еще концептуальный смартфон напрочь лишен кнопок и разъемов. Это смело, но не ново. Кто-то вспомнит эксперимент с Meizu Zero, который оказался мыльным пузырем, а кому-то придет на ум Vivo Apex 2020, который так и остался красивым концептом.

Многим решительно непонятно, зачем вообще компания показала этот концепт. Выпендреж? Желание словить хайп, создать информационный шум и привлечь внимание? Дерзкий концепт «смотрите, что мы хотим создать»? Но давайте все же порассуждаем зачем Xiaomi понадобилось показывать этот концепт.

Не по заявкам пользователей

Не нужно быть пророком, чтобы понимать, что от пользователей не исходил запрос на создание подобного смартфона. Велика армия тех, кто недоволен тем, что производители начали удалять 3,5 разъем для наушников и у многих еще есть ломка, что их заставили переходить на беспроводные гарнитуры. А в случае с концептуальным смартфоном Xiaomi не то что миниджека нет, он еще лишен привычных механических клавиш управления и порта для зарядки.

Более того, аудитория тех, кто не разделяет моду на дисплеи-водопады, огромна. И именно недовольство пользователей остановило производителей от того, чтобы гнуть края экранов еще радикальнее. Потребители консервативны в своих предпочтениях и порой сложно отказаться от привычек, которые прививались нам в течение нескольких лет. Многие попросту не готовы к беспроводному будущему, тем более, что есть вопросы насколько комфортно будет работать с таким аппаратом.

Завуалированный плебисцит и коррекция имиджа

Так почему Xiaomi хочет плыть против течения и размышляет о создании смартфона без портов и кнопок? Зачем ей понадобилось создавать устройство, которое не отвечает чаяниям и желаниям потребителей? Похоже, что показ такого концепта продиктован желанием получить обратную реакцию пользователей. Компании важно понимать наше настроение и то как мы относимся к самой идеи создать такой бескнопочный и беспортовый смартфон. Даже если она услышит в ответ решительное «нет» этой затее.

Вспомните, как аудитория реагировала на концептуальный Xiaomi Mi Mix. Основная масса пользователей разделилась на два лагеря, где обитатели одного восторженно цокали и мечтали заполучить этот аппарат. Другие, напротив, принялись нещадно критиковать его и в числе главных претензий называлась непрактичность и дороговизна такого решения.

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Но в итоге, компании удалось предложить целую линейку имиджевых решений и заявить «мы тоже можем». У некоторых даже сформировалось стойкое убеждение, что именно Xiaomi со своим первым Mi Mix и стала пионером, предложив тонкорамочный дисплей. И по прошествии нескольких лет, разве Mi Mix первого поколения уже не кажется, чем-то обыденным и лишенным революционности? Вспомните свою первую реакцию на mix-смартфон компании и сравните с тем, как вы воспринимаете подобный смартфон сейчас. В наши дни такой мобильник уже не кажется шедевром дизайнерской мысли и выставкой достижений технологий, а также он не вызывает былого отторжения у скептиков.

Появление подобных концептов помогает также Xiaomi избавиться от имиджа производителя бюджетных устройств и того, кто способен только заимствовать, не предлагая ничего своего. Амбициозные проекты позволяют заявлять, что «мы мыслим, готовы дерзать и предлагать оригинальные решения», помогают формировать нужный позитивный образ экспериментатора.

Эксперименты были, есть и будут

Создание концептов — это естественный путь эволюционирования устройств, поиск интересных решений, путь проб и ошибок. Обкатка на восприятие тех решений, которые могут появиться в будущем. Создание такого аппарата с экраном-водопадом и без разъемов заставил инженеров компании переосмыслить внутреннюю компоновку комплектующих, были предприняты попытки обойти существующие ограничения по организации внутреннего пространства. Какие-то из находок в будущем могут реализовать в серийных аппаратах.

Xiaomi продолжит экспериментировать. Нет сомнений, что она покажет в будущем больше концептуальных устройств, какими бы экзотическими они не были. Возможно, отказ от разъемов и кнопок лишь «детский лепет» на фоне тех идей, которые предложат инженеры компании в будущем. Средства, которые она вкладывает в разработку и исследования, могут принести в будущем свои дивиденды в виде интересных устройств.

Правда, такой подход еще не гарантия успешности и того, что с тобой начнут считаться. Во-первых, создать футуристичный концепт и довести его до коммерческой реализации — две большие разницы. Во-вторых, даже если производитель представит нечто подобное, то никто не гарантирует, что реальность окажется куда менее радужной, чем демонстрация красивых рендеров. Сырость технологий, конструктивные недоработки и непрактичность могут испортить многое.

В любом случае, появление концептов в исполнении Xiaomi и других компаний стоит воспринимать в положительном ключе. Производители опробуют идеи и ищут те решения, которые сделают смартфоны лучше. Важно, что путем проб и ошибок компании в итоге предлагают то, что позволяет мобильным устройствам и дальше совершенствоваться. А мы получаем продукты, которыми приятно пользоваться.

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Источник: androidauthority