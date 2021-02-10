Конкурент Apple Pencil поступил в продажу: Samsung S Pen Creator Edition для устройств Galaxy по цене всего $99,99

64

Наконец-то нормальный доступный стилус для Android?

Представленный Samsung S Pen Creator Edition теперь доступен теперь для приобретения, правда пока только в США. Стилус внешне напоминает Apple Pencil, имеет много интересных возможностей и цену в $99,99.

Цифровой инструмент для письма совместим с Galaxy S21 Ultra и выше, Galaxy Note 10 и выше, а также серией Galaxy Tab S и ПК, поддерживающих S Pen. Он не совместим со сложными телефонами серии Galaxy Z. Samsung называет его "нашим самым совершенным S Pen", и имеет уникальный дизайн, хотя доступно только в белом цвете.

По сравнению с предыдущими моделями S Pen Samsung заявляет, что S Pen Creator Edition более чувствителен к наклону, что обеспечивает большую точность стилуса.

Этот S Pen имеет более толстый корпус для удобного хвата и будет особенно полезен для владельцев смартфонов Galaxy, поддерживающих стилус, ведь комплект слишком тонкий. Инновационная ручка позволяет пользователям держать S Pen часами, не ощущая усталости в руке. S Pen Creator Edition имеет единственную кнопку, используемую для взаимодействия с программным обеспечением.

Перо Creator Edition S Pen можно закрепить на планшете Galaxy Tab, чтобы оно всегда было доступно создателям, работающим на таком устройстве. S Pen Creator Edition имеет рейтинг IPX4, что означает, что она не защищена от пыли, а также имеет ограниченную защиту от дождя и пота.

Источник: 9to5google