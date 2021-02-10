Конкурент Apple Watch от Meta фото и характеристики

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Meta возобновила разработку смарт часов

6 месяцев назад Bloomberg сообщила, что проект Meta по смарт-часам с двойной камерой был приостановлен, но, кажется, сейчас он снова в разработке. Разработка часов продолжалась 3 года.

Особенности:

• Съемный циферблат с золотистым корпусом

• Работает на базе процессора Snapdragon SoC

• Специальная версия Android и отсутствие магазина приложений (не Wear OS )

• Двойные камеры: передняя камера на 5 МП и задняя камера на 12 МП

• Wi-Fi, GPS, 4G/5G через eSIM.

• Центр уведомлений и приложений для Spotify, WhatsApp, Instagram Stories, отслеживание ежедневной активности, тренировки, фотогалерея, мониторинг сердечного ритма, календарь, настройки и режим дыхания.

• Автономность составляет 18 часов

Вы можете снять циферблат с ремешка, чтобы быстро сделать снимки с помощью второй камеры, но ее наличие вызвало проблемы с электромиографией, функцией в часах для перевода нервных сигналов от запястья в цифровые команды, которые используются для аватаров метавселенной.

Также очень неплохим было бы присутствие функции поиска этих часов, потому что смотря на съемную конструкцию можно понять что теряться они будут часто.

Пользователи смогут управлять приложениями из своего аккаунта Facebook и публиковать подробности своих фитнес-занятий/достижений непосредственно в Facebook/Instagram с помощью часов.

Релиз планировался весной 2023 года, но был отложен. Примерная стоимость ожидается 349 долларов.

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Источник: twitter