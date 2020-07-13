Конвейер Vivo не останавливается: готовится к выходу новый смартфон компании

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Vivo – очень интересная компания, выпускающая достаточно самобытные, пускай и довольно странные, аппараты. Какой бы она вам не казалась, компания входит в холдинг BBK, который для настоящих любителей «китайпрома» является гарантом качества. В наших странах Vivo пока так и не может закрепиться по-настоящему, но попытки продолжаются. Вот, не так давно компания представила смартфон Vivo S6 5G. Да, вы поняли правильно, сети нового поколения открыты для этого устройства.

Аппарат стал для компании не только первым среднебюджетником с поддержкой 5G-сетей, но и один из немногих устройств Vivo, построенных на базе процессора Exynos. Теперь же Vivo готовится представить его идейное продолжение.

"Старичок" Vivo S6 5G



Источником информации является инсайдер с ником Digital Chat Station. В своем Твиттере он написал, что серия Vivo S будет обновлена, вероятно, в следующем месяце. Скорее всего, новый аппарат будет носить имя Vivo S7.

К сожалению, на данный момент неизвестно ничего относительно технических характеристик или же внешнего вида новинки. Однако фанаты Vivo уже строят догадки, что аппарат должен иметь хотя бы поддержку тех самых сетей нового поколения. Иначе нас будет ждать заметный даунгрейд по мощности процессора.





В настоящее время Vivo сосредоточена на расширении своего влияния на глобальном рынке. Производитель готовится к крупной презентации своего хита Vivo X50 в Индии. Запуск продаж назначен на 16 июля. Также сообщалось, что в этот день будет объявлено о запуске Vivo TWS Neo. Об этом мы писали не так давно.

Ждем новостей от китайского бренда.





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Источник: Twitter

