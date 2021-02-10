Пользователи Android Auto массово столкнулись с проблемой управления смарт-функциями

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Тестирование? нет, не слышали

Последние несколько дней пользователи Android Auto массово жалуются на проблемы голосового управления через Google Assistant. Независимо от модели автомобиля попытка активировать голосовую команду как через экран, так и кнопку на руле вызывает сообщение "Голосовые команды сейчас недоступны".





Google пока не комментирует ситуацию и не дает никаких разъяснений. Тем временем пользователи пытаются найти решение своими силами. Некоторые сообщают о временном решении при удалении обновлений приложения Google до предыдущих версий, в частности, остановиться на версии 14.34.19.29. Однако эффект скорее временный, ведь приложение вскоре автоматически обновится снова.

Потеря доступа к голосовому управлению в Android Auto – это не только неудобство, но и вопрос безопасности для водителей, ведь у многих уже есть привычка автоматически управлять машиной с помощью голоса, и теперь, чтобы переключить музыку, надо лезть к экрану.

Надеемся, Google вскоре все исправит и голосовое управление снова заработает как следует.



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Источник: 9to5google