Пользователи Android Auto массово столкнулись с проблемой управления смарт-функциями
Тестирование? нет, не слышали
Последние несколько дней пользователи Android Auto массово жалуются на проблемы голосового управления через Google Assistant. Независимо от модели автомобиля попытка активировать голосовую команду как через экран, так и кнопку на руле вызывает сообщение "Голосовые команды сейчас недоступны".
Google пока не комментирует ситуацию и не дает никаких разъяснений. Тем временем пользователи пытаются найти решение своими силами. Некоторые сообщают о временном решении при удалении обновлений приложения Google до предыдущих версий, в частности, остановиться на версии 14.34.19.29. Однако эффект скорее временный, ведь приложение вскоре автоматически обновится снова.
Потеря доступа к голосовому управлению в Android Auto – это не только неудобство, но и вопрос безопасности для водителей, ведь у многих уже есть привычка автоматически управлять машиной с помощью голоса, и теперь, чтобы переключить музыку, надо лезть к экрану.
Надеемся, Google вскоре все исправит и голосовое управление снова заработает как следует.
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Источник: 9to5google