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  • Пользователи Apple iPhone 15 Pro смогут поиграть в Resident Evil Village уже очень скоро – известно дату!

Пользователи Apple iPhone 15 Pro смогут поиграть в Resident Evil Village уже очень скоро – известно дату!

25.09.2023 57 0

Coming Soon...

Новый анонс раскрыл дату запуска порта Resident Evil Village, который будет доступен на Apple iPhone 15 Pro и новых iPad. Capcom, компания-разработчик, подтвердила дату выхода игры.﻿

 

iPhone

 

Во время Tokyo Game Show Capcom объявила, что игра Resident Evil Village выйдет для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max и iPad 30 октября 2023 года. Кроме того, на мероприятии Capcom также обнародовала цены на мобильные порты Resident Evil Village и Resident Evil 4 Remake. Мобильные геймеры могут попробовать обе игры бесплатно, но за полную версию этих ААА-игр придется заплатить 39,99 долларов США и 59,99 долларов соответственно.

 

Это обширная новость, учитывая тот факт, что это не игры, которые изначально были запущены для смартфонов. Но благодаря новому мощному чипсету Apple A17 Pro это стало возможно и на смартфонах. Уже сейчас в App Store можно оформить предварительный заказ на Resident Evil 4 Remake. Правда, оно значится как "Coming Soon – ожидается 31 декабря 2023 года".

 

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Источник: macrumors

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 25.09.2023
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Пользователи Apple iPhone 15 Pro смогут поиграть в Resident Evil Village уже очень скоро – известно дату!