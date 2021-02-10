Пользователи массово возвращают Vision Pro, глобальный Xiaomi 14 Ultra уже в скором времени, характеристики Iphone 16 Pro

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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

APPLE

SAMSUNG

XIAOMI

BBK ﻿

ДРУГОЕ

ДИЧЬ ﻿

Здравствуйте, друзья! Каждую неделю я рассказываю вам, какие же смартфоны вышли в продажу (если вышли, конечно). Но как активно приобретают новейшие телефоны в год выпуска?



Может, вы здесь послушали об интересных новых релизах, а потом решили: "А пойду я и куплю телефон позапрошлого года". Сразу скажу, что почти половина примерно так и делает. Компания Canalys составила мировой рейтинг самых продаваемых смартфонов в 2023 году.



И что вы думаете, в первой пятерке полно новых смартфонов? Один – это iPhone 15 Pro Max.

И это лишь второе место, потому что на первом, с отрывом в миллион штук, позапрошлогодний iPhone 14 Pro Max. На 5 месте – вообще iPhone 13.



Андроиды, как и относительно новые смартфоны, начинаются только с шестой ступени. Вы думаете, на ней флагман? Нет, это недорогой Galaxy A14 4G. Вот вам и самый популярный смартфон с Android, кстати.



Galaxy A14 5G посчитали отдельно, он на 9 месте – и это, блин, не совсем честно! Да, смартфоны немного разные, но если их считать вместе, то за ними будет первое место с 40 миллионами продаж и все Айфоны идут отдыхать.

Еще вопрос, какой телефон самый популярный: фанаты Apple и любители Android могут разрешить этот спор каждые в свою пользу.﻿

Apple

Если уж Apple так популярна, то начнем с нее. Хотя эта часть могла бы сегодня называться Apple fail – сейчас все поймете.



Какой сейчас самый хайповый гаджет Apple? Да, AR гарнитура Vision Pro. За 3500 долларов эта штука должна работать идеально. Но первым звоночком о том, что что-то не так был косяк с паролями — чтобы сбросить забытый, нужно было обращаться в сервисный центр. Но оказывается, что это было только начало приключений владельцев гарнитуры.

Во время хайпа владельцы Vision Pro ходили с ней почти всюду. И вот представьте, идете ли вы улицу, тут вдруг перед глазами всплывает окно, загораживает вам поле зрения и спрашивает, хотите ли вы подключиться к бесплатному Wi-Fi. Да, блин, можно и под машину попасть, и в дверь не вписаться или споткнуться и упасть. Похоже в Apple забыли, что это не Айфон и не заблокировали опасный режим.

Но если бы это была одна такая беда. Знаете, что происходит прямо сейчас? Владельцы гарнитуры унесли ее обратно в магазин. Технику Apple можно сдавать в срок 14 дней без объяснений, этим уже многие воспользовались и написали об этом в интернете. Так почему же возвращают в магазин Vision Pro?



Причины целый вагон. Кому-то гарнитура показалась очень тяжелой. Весит она 650 граммов: представьте, что вы носите на лице 13-дюймовый iPad pro. Кроме того, люди жалуются на головные боли, красные глаза и даже нарушения движения. Также говорят о ремешках, которые иногда не дают удобно закрепить гарнитуру.

Apple говорит, что Vision Pro – это такой компьютер на голове и с ним можно удобно работать. Но пользователи пишут, что работать с многими окнами и задачами сложно, писать код тоже не очень приятно. Игр почти нет, да и вообще полезных программ очень мало, как бы ни хвастался Тим Кук. И вот люди думают; «А нафига я купил? Заплатил 3500 и что получил? Вроде бы штука и прикольная, но зачем? Деньги лучше, пойду сдавать”.

Ну что, тянет на Apple fail? Думаю целиком. Правда нет какой-то объективной статистики, сколько людей действительно сдали гарнитуру, и вряд ли Apple нам бы ее показала. Некоторые бывшие владельцы говорят, что они вернули бы, но на следующие поколения гарнитуры: более удобные, более дешевые и более нужные. Даже в Apple считают, что Vision Pro понадобится 4 поколения, чтобы добиться "идеальной формы".



На этой волне Apple Vision Pro затронул Марк Цукерберг. Его гарнитуры Meta Quest 3 и Quest 2 едва ли не самые популярные на рынке, когда еще назывались Oculus Quest. По словам Марка Quest 3 «лучший продукт и точка».

Гарнитура Meta дает лучшее изображение без торможений и размытия, она якобы лучше подходит для подавляющего большинства вещей, для которых люди используют смешанную реальность. Каждый, конечно, восхваляет свое, но о волнах отказов от Quest 3 ничего не говорили. Так что первый блин у Apple получился немного комковатым, посмотрим, как пойдет дальше.

На этом фоне даже как-то об Айфоне все забыли. Но данные инсайдера Majin Bu об iPhone 16 раскрывают будущую линейку из пяти аппаратов.



Откуда столько набралось? По новой информации, модельный ряд iPhone нового поколения потеряет версию iPhone 16 Plus, а получит небольшой iPhone 16 SE и… iPhone 16 SE Plus — такое вот необычное решение. Серия SE получит динамический остров, экран 60 Гц (вместо 120 Гц старших аппаратов), но только один объектив камеры позади.

Утечка еще раз подтвердила новый дизайн, который, мне кажется, кажется гармоничным, немного обновляет iPhone и лишает его блок камер сходства с электроплиткой.



О характеристиках iPhone 16 также уже известно многое. Модель 16 Pro будет иметь немного больший дисплей, большую батарею, лучшую селфи-камеру, новый процессор, функции ИИ, обновленный микрофон и будет немного больше в высоте и ширине.

Samsung

Ждать iPhone 16 еще рано – сейчас не все ясно даже с iPhone 15. Например, какие смартфоны покрепче, iPhone 15 Pro Max или Samsung Galaxy S24 Ultra. Этот вопрос закрыл ютуб-канал PhoneBuff креш-тестом обоих аппаратов.



В этом году произошло чудо: FaceID Айфон выжил после нескольких событий (ранее авторизация отваливалась почти сразу). Однако экран, как и сам Айфон, уже можно было выбрасывать, он не реагировал.

У S24 Ultra экран выжил – даже когда часть дисплея от падений стала засвеченной, им можно было управлять. Здесь опять же каждый может выбрать результат по своему вкусу, но флагманом Samsung все же можно было пользоваться, а не только разблокировать, как Айфон. Нафига же он мне так красив и разблокирован без сенсора экрана?



А вот изображение на экране Galaxy S24 Ultra дает такие глюки, что стыдно даже перед самым последним китайским ноунейм-телефоном. Пользователи серии Galaxy S24 стали замечать зернистость, удивительные линии и цветовые градиентные переходы.

Эффекты проявляются на монотонном изображении, с небольшой яркостью и лучше их можно увидеть в приглушенном внешнем свете. Возможно, именно такова цена за избавление от ШИМ. Но скажу так: на тестовых смартфонах я такого не замечал, возможно, вообще просто бракованная партия дисплеев попалась.



На фото экранов и увеличенной фотографии матрицы эффекты очень заметны. Так что будем ждать официального ответа от компании с объяснением такой неприятности.

А пока дождались от Samsung неожиданности: впервые за три года появились данные о новом фитнес-трекере компании — Galaxy Fit 3. И не просто какие-то истоки, а почти все, хоть и неофициально. Вот рекламное фото трекера.

А вот фото коробочек с устройством, где-то ожидающих продаж.

Даже цена уже известна – в Танзании браслет будет стоить 100 долларов США. Надо понимать, что за такую цену он не получит NFC, GPS, сторонних приложений и полноценной Wear OS – все это еще за 100+ долларов доступно только в Galaxy Watch 6. Дать релиза Fit 3 пока нет, а другие известные характеристики смотрите на изображении.

Честно говоря, с такой ценой вряд ли можно ожидать феерического возвращения компании на рынок фитнес браслетов. За 100 долларов конкуренты предлагают полноценные часы с микрофоном, GPS и металлическим корпусом. Так что приобрести новинку от Samsung можно только сердцем, а не умом.

Xiaomi ﻿

Главная новость Xiaomi сейчас – ожидание релиза флагмана Xiaomi 14 Ultra. И здесь тоже есть хорошая и плохая новость. Плохая в том, что по слухам в Европе не получится Xiaomi 14 Pro. А хорошая – что получится Xiaomi 14 Ultra и даже известный промежуток времени, когда это произойдет.



Купоны на скидку от нидерландского магазина действительны с 25 февраля, так что это и можно считать датой релиза.

Уже известно достаточно много характеристик нового камерафона, вот они изображены.

Обычный Xiaomi 14 в Европе будет стоить 1099 евро, цена Ultra пока неизвестна.



Да и рендеры Xiaomi 14 Ultra, якобы официальные, появились в сети. Как выглядит смартфон, вы уже знаете из более раннего изображения. Новые рендеры полностью подтверждают его и дают лучше рассмотреть телефон в белом и черном цветах. Огромная шайба никуда не делась, но хоть холм убрали, и на том спасибо.

Кстати, о круглых блоках. В Xiaomi произошел еще один удивительный релиз – в Индии был представлен Redmi A3. Телефон по цене от 88 долларов тщательно маскируется во флагман таким же большим круглым блоком камер. Впрочем, под стеклом всего две камеры на 8 МП и вспышка.

Китайская шайбомания вышла на новый уровень, я понимаю зачем оно в 14 Ultra, но разве оно здесь? Похоже дизайнеры бюджетной новинки ездили по наитию куда-то на поля Афганистана.



К слову, из Китая поступила довольно странная новость, и именно о блоках камер телефонов, вернее, надписи на них. Якобы Xiaomi, OPPO и Vivo под давлением коммунистической партии откажутся от Leica, Hasselblad и Zeiss – это такое у них импортозамещение. Ранее Huawei уже пошла на такой шаг и использует свой бренд оптики.

BBK

Похожая новость, но еще более удивительная касается сложных смартфонов BBK. В сети появились слухи, что компании OPPO и Vivo прекращают выпуск сложных смартфонов из-за низких продаж и сильной конкуренции со стороны Huawei.

По данным корейских СМИ, модели OnePlus Open и скоро появится Vivo X Fold 3 станут последними "раскладушками" этих брендов. Известно, что это не самые продаваемые телефоны, но настолько все плохо никто не предполагал.

Также ходят слухи, что Huawei выпустит 10-дюймовый смартфон – достаточно большой экран, даже для раскладушки.

Еще один телефон с немного необычным дизайном, Nothing Phone (2a), наконец-то показал свой настоящий вид и получил дату релиза — 5 марта. Вероятно, телефон можно будет увидеть уже с 25 февраля на MWC 2024 в Барселоне.

Известны и некоторые характеристики смартфона: процессор Dimensity 7200﻿, 6.7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, основная камера на 50 Мп и фронтальная на 32 Мп, Android 14 с Nothing OS 2.5 , батарея зарядка мощностью 45 Вт.

Похоже, 5G перестанет быть буквами в характеристиках смартфонов в Украине. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал планы по 5G.



Полномасштабное внедрение 5G в Украине усложнила война – вопросы частот и приоритеты изменились. Однако уже в текущем году планируется пилотный проект 5G в Украине. Министр надеется на установку тестового соединения 5G хотя бы локально.

До того как у нас сделают 5G, смартфоны вообще могут кардинально измениться. Компания Synaptics объявила, что у нее есть рабочая технология преобразования плоскости экрана смартфона в акустический динамик и вместе с тем вибромотор.

Это планируют сделать с помощью пьезоэлектрической технологии: это когда материал вибрирует, если подавать на него напряжение. Интригует, что компания обещала первый смартфон уже в этом году.

Здесь следует упомянуть, что что-то подобное уже пытались сделать в 2018 году. Даже получился прототип телефона, но качество звука было при этом крайне плохим, и на технологию забили. Было бы неплохо, если бы на этот раз получилось: это сделало бы смартфоны более тонкими и освободило бы немного места под увеличенный аккумулятор.



Возможно, смартфон с новой технологией будет построен на процессоре Snapdragon 8 Gen 5, который будет производить Samsung. Производственные мощности – дефицит, кроме того, есть задача повысить производительность и выход подходящих чипов. Поэтому Qualcomm разрабатывает прототипы на обоих заводах, TSMC и Samsung. Так что неизвестно, на каком именно техпроцессе выйдет чип. Возможно, Samsung изготовит эксклюзивную версию For Galaxy для себя.

А как что касается новой операционной системы? Правда, речь идет не о смартфонах, а о ноутбуках и ПК. Lenovo собирается не более, не менее, чем выпустить в этом году собственную операционную систему на основе ИИ.

Никаких подробностей компания не разглашала, но первые устройства с новой операционной системой могут появиться уже в этом году. Что это будет — можно только догадываться. Возможно даже Windows или еще какая-нибудь уже имеющаяся ОС со встроенными функциями ИИ. Или же операционная система с поддержкой ARM, учитывая выход процессора Snapdragon X Elite.

Дичь

Что-то мы забыли, что идет восстание машин против людей… или уже началось восстание людей против машин?

В китайском квартале Сан-Франциско человек запрыгнул на капот беспилотного такси и разбил лобовое стекло под аплодисменты толпы. Потом люди облили машину краской из баллончиков, разбили окна и подожгли авто. Местные обиделись на автоматические такси после того, как в прошлом году одна такая машина сбила человека.

Ранее беспилотные такси блокировали быстрое движение и врезались в пожарных. Короче, непонятно, кто на кого в этот раз восстал, но обошлось без пострадавших.



Итак, помните, что не стоит полностью доверять автоматике или искусственному интеллекту. Как и то, что новые технологии действительно могут сделать что-то неуместное или лишить кого-то работы, впрочем, они дают больше возможностей для человечества, чем забирают. До свидания!