Пользователи Threads наконец-то могут удалять свой профиль отдельно от Instagram

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Meta смогла это! ﻿

Meta в этом году серьезно взялась за развитие социальных сетей, добавляя новые функции в Facebook и Instagram. Но стремясь поскорее создать альтернативу Twitter, или как сейчас он называется X, пошла на определенные компромиссы при запуске Threads. Кроме отсутствия некоторых базовых функций, пользователи Threads были привязаны к своим аккаунтам в Instagram.

Очевидно, это означало, что если вы хотели удалить аккаунт в Threads, вам пришлось бы удалить и свой аккаунт в Instagram. Meta работала над решением этой проблемы в течение нескольких недель, и сегодня генеральный директор Instagram Адам Моссери подтвердил, что проблема наконец-то решена и теперь аккаунт Threads можно удалить отдельно от Instagram.

Эта опция доступна в профиле Threads/Настройки/Учетная запись/Удалить или деактивировать профиль, а затем выбрать удалить.

Генеральный директор также объявил, что Meta решила внедрить возможность отказаться от показа публикаций вне Threads, учитывая пожелания пользователей.

Но, несмотря на количество новых функций, добавляемых еженедельно, Threads так и не удалось вернуться в начальную базу пользователей почти в 100 миллионов. К счастью, это не мешало Meta продолжать совершенствовать Threads, поэтому мы надеемся, что новые функции будут добавляться в ближайшие месяцы.

Источник: threads