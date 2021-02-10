Коробки iPhone 15 имеют новый механизм защиты для подтверждения подлинности

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Теперь еще большая защита от мошенников

iPhone всегда производит много шума среди фанатов бренда и в результате такой популярности существует много мошенников, которые способны вас обмануть при покупке смартфона.

Но компания Apple старается с каждым разом улучшить безопасность покупателей, поэтому на этот раз в iPhone 15 Apple похоже внедрила новый механизм защиты, основанный на использовании ультрафиолетового света, чтобы доказать подлинность устройства и помочь людям не стать жертвами мошенников при покупке iPhone в неизвестном магазине. .

В видео, опубликованном на Weibo, которым поделился Маджин Бу на X , мы видим, что на коробках с iPhone 15 есть некоторые этикетки и QR-коды, появляющиеся только под ультрафиолетовым светом. Эти голограммы помогают покупателям и даже Apple определить, действительно ли эта коробка настоящая, или нет.

Хотя это небольшая деталь, ее может быть достаточно, чтобы остановить кого-то от покупки iPhone, который на самом деле не новый или настоящий. Например, некоторые продавцы упаковывают б/у или отремонтированные устройства как новые, используя поддельные коробки, которые являются копиями оригинальных, изготовленных компанией Apple. Затем эти устройства продаются по цене как новые.

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Источник: 9to5mac