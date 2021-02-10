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  • Новые чехлы FineWoven для Apple iPhone нужасны: собирают царапины и быстро изнашиваются – опыт использования обозревательницы The Verge

Новые чехлы FineWoven для Apple iPhone ужасны: собирают царапины и быстро изнашиваются – опыт использования обозревательныцы The Verge

21.09.2023 68 0

ЭТО ПРОСТО КАКОЙ-ТО ПОЗОР﻿﻿

 

Apple предлагает чехлы FineWoven в качестве премиальной замены для кожаных аксессуаров, которые она перестала производить. Если требуется оригинальный чехол для iPhone, компания предлагает FineWoven, называя материал элегантным и надежным. Но на практике все это не так.


Журналистка The Verge Эллисон Джонсон говорит, что первые признаки быстрого износа в некоторых местах она увидела только достав чехол из упаковки. Затем было то, что она называет «проверка ногтями» – при использовании женщины часто случайно касаются чехла длинными ногтями. Также он постоянно царапался ключами от машины. И, похоже, подобные царапины были постоянными.

 

FineWoven для Apple iPhone


Главный редактор издания провел пять раз ногтями по чехлу, из-за чего остались следы – они не исчезли даже через неделю, несмотря на активную их «зашлифовку» пальцем в это время.

 

FineWoven для Apple iPhone


Нетрудно представить, каким был бы этот чехол через год активной эксплуатации. Можно себе представить использование детьми или другие «обременительные обстоятельства». Когда стареет кожа, даже искусственная, она не кажется такой плохой на вид. Возможно, как более дешевый вариант чехол нашел бы свое место, но, кажется, он не стоит $59.﻿

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 21.09.2023
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Новые чехлы FineWoven для Apple iPhone ужасны: собирают царапины и быстро изнашиваются – опыт использования обозревательныцы The Verge