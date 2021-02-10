Новые чехлы FineWoven для Apple iPhone нужасны: собирают царапины и быстро изнашиваются – опыт использования обозревательницы The Verge

68

ЭТО ПРОСТО КАКОЙ-ТО ПОЗОР﻿﻿

Apple предлагает чехлы FineWoven в качестве премиальной замены для кожаных аксессуаров, которые она перестала производить. Если требуется оригинальный чехол для iPhone, компания предлагает FineWoven, называя материал элегантным и надежным. Но на практике все это не так.



Журналистка The Verge Эллисон Джонсон говорит, что первые признаки быстрого износа в некоторых местах она увидела только достав чехол из упаковки. Затем было то, что она называет «проверка ногтями» – при использовании женщины часто случайно касаются чехла длинными ногтями. Также он постоянно царапался ключами от машины. И, похоже, подобные царапины были постоянными.



Главный редактор издания провел пять раз ногтями по чехлу, из-за чего остались следы – они не исчезли даже через неделю, несмотря на активную их «зашлифовку» пальцем в это время.



Нетрудно представить, каким был бы этот чехол через год активной эксплуатации. Можно себе представить использование детьми или другие «обременительные обстоятельства». Когда стареет кожа, даже искусственная, она не кажется такой плохой на вид. Возможно, как более дешевый вариант чехол нашел бы свое место, но, кажется, он не стоит $59.﻿