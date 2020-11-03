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Король свержен: Snapdragon 865 отныне не самый мощный чип в мире Android

03.11.2020 907 2

AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-смартфонов октября

Есть у разработчиков бенчмарка AnTuTu «забава» составлять ежемесячно список самых мощных устройств. Они ранжируют по производительности смартфоны, чтобы пользователи знали, у кого «мускулы» больше. Позади октябрь и пришло время узнать, кто попал в топ-10 самых мощных Android-устройств.

 

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На трон по итогам второго осеннего месяца взошел флагман Huawei Mate 40 Pro, в основе которого лежит новейший 5-нанометровый чип Kirin 9000. И он достаточно ощутимо обошел iQOO 5 Pro с платформой Snapdragon 865, который занял второе место с отставанием чуть больше 21 тысячи баллов и результатом 663 979 «попугаев». В активе же новичка от Huawei — 685 339 баллов. Замкнул тройку лидеров iQOO 5, набравший по итогам тестов 663 767 очков.

 

Король свержен: Snapdragon 865 отныне не самый мощный чип в мире Android – фото 1

 

Разработчики бенчмарка особо подчеркнули, что в ряде тестов Huawei Mate 40 Pro смог преодолеть барьер в 700 тысяч баллов благодаря особому производительному режиму. Стоит его активировать и смартфон готов на подвиги. Так, максимальный результат, который удалось «выжать» из Huawei Mate 40 Pro составил суть больше 720 тысяч «попугаев». Правда, в таком режиме идет изрядный жор батарейки и на пределе возможностей смартфон продержится немного.

 

С четвертого по десятое место поделили между собой Vivo X50 Pro+, Redmi K30S Ultra, Xiaomi Mi 10 Ultra, Asus ROG Phone 3, Lenovo Legion Pro, Black Shark 3S и Oppo Find X2 Pro. ﻿

 

Источник: antutu

 

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Kirin 9000 AnTuTu Snapdragon 865
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.11.2020

Комментарии

Cyle Rayner 0
Ууу, 20к отрыва, невероятно.... только жаль, что продлится это лишь пару месяцев, пока не выйдет снап 875, который будет впереди кирина на 100к...
03.11.2020 20:07
Flare TV 0
Cyle Rayner, на 200*
03.11.2020 20:32

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Король свержен: Snapdragon 865 отныне не самый мощный чип в мире Android