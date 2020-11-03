Флеш-память Huawei SFS 1.0 в смартфонах Huawei Mate 40 превосходит UFS 3.1 по скорости

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В серии Huawei Mate 40 установили скоростную флеш-память собственной разработки

Пользователи и эксперты продолжают изучать линейку новых флагманов Huawei Mate 40. Вслед за первыми обзорами устройств подоспели и отчеты об экспресс-разборке новинок. В числе первых препарировать было решено Huawei Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. В ходе изучения «внутренностей» эксперты нашли любопытную деталь.

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Так, оказалось, что внутри этих двух моделей есть флеш-память, которая несет на себе логотип HiSilicon, что указывает на то, что создана она была подразделением Huawei. По результатам замером флеш-модуля Huawei SFS 1.0 удалось установить, что он обеспечивает практически двукратный прирост скорости работы в сравнении с флеш-памятью UFS 3.1. Так, скорость последовательной записи составила 1280 Мбайт/с, а произвольной — 548 Мбайт/с. Для сравнения эти показатели у UFS 3.1 составляют 700 Мбайт/с, и 200-300 Мбайт/с соответственно.

Интересно, что на самой презентации компания не стала посвящать в то, что начала использовать в своих смартфонах флеш-накопитель собственного производства. В любом случае, ее появление еще одно доказательство того, что компания последовательно внедряет в жизнь политику импортозамещения и пытается наладить выпуск комплектующих собственными силами.

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Источники: mydrivers, gsmarena