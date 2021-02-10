Критическая проблема! Apple пообещала исправить в Apple Watch проблемы с перегревом и быстрой разрядкой в следующем обновлении ﻿watchOS﻿

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Apple пообещали исправить критическую проблему

Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2﻿ были представлены вместе с iPhone 15 в сентябре, они внесли много аппаратных и программных инноваций, но уже успели принести пользователям разочарование. А все дело в чрезмерном перегреве и быстром разряжении смарт-часов. Эта проблема затронула не только новинки, с обновлением watchOS 10.1 и предыдущие модели наделить такими же проблемами.

По данным Reddit , сообщества поддержки Apple, X и других источников, проблема затрагивает несколько моделей, включая более старые, такие как Watch SE и Watch Series 5, и совершенно новые версии, такие как Apple Watch Ultra 2. Проблема кажется достаточно серьезной: один пользователь отметил , что "watchOS 10.1 убивает аккумулятор на моем Apple Watch", разряжая его со 100 до 50 процентов менее чем за 60 минут.

Как вы, вероятно, знаете, высокие температуры – это фактор, который негативно влияет на производительность литий-ионных аккумуляторов, они заставляют ионы лития двигаться быстрее, что приводит к более быстрому разряжению аккумулятора и, как следствие, к сокращению срока его службы. Это именно то, что произошло с пользователями Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2.

Apple, похоже, частично решила эту проблему с помощью обновления iOS 17.1, отметив, что оно решило проблему, связанную с "повышенным энергопотреблением", когда часы под управлением watchOS 10.1 соединяются с iPhone, использующим iOS 17, как отмечает MacRumors. . Однако, похоже, это не решило проблему полностью.

В сообщении Apple отметила, что проблема будет исправлена в обновлении watchOS, которое выйдет "в ближайшее время", не указав более конкретную дату, конкретные модели и причину проблемы. Однако, учитывая характер проблемы, мы надеемся, что она приоритетна. Как сообщается, Apple планирует выпустить iOS 17.1.1 для iPhone и, надеемся, также выпустит watchOS 10.1.1 с поправкой.

Источник: engadget