Критическая проблема с новыми MacBook Pro с процессором M3, с которой может столкнуться каждый: дисплей может выключиться в любой момент

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Следует ли покупать ноутбук после такого?

Не секрет, что компания Apple создает одни из самых лучших ноутбуков на рынке как по производительности, так и по дизайну. Эти ноутбуки призваны на создание уникального опыта пользования, однако даже чудеса дизайна ноутбуков компании не совершенны и далеко не идеальны. по информации, появляющейся, экран вашего MacBook может однажды выйти из строя.

Недавно Apple представила новые модели MacBook Pro с процессором M3. Однако впервые новинка компании попала на первые полосы газет не из-за своей цены и характеристик, а из-за дефекта. Причем основным источником проблемы является не что иное, как щель в области шарнира, соединяющая экран и корпус. Эта щель, особенно в новых моделях Pro, приводит к повреждению экрана.

Но как это происходит? Щель в новых моделях MacBook Pro быстро заполняется пылью и грязью. К сожалению, шлейф экрана, отвечающий за передачу изображения, расположен именно в этом месте. Этот шлейф, подвергаясь давлению всякий раз, когда вы открываете ноутбук, со временем повреждается из-за заполнения щели во время движения.

Единственное, чем вы можете предотвратить эту проблему, держать ноутбук в чистоте. Однако мы все еще ждем, когда Apple решит эту проблему и, при необходимости, заменит устройства.

Источник: forbes