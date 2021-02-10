Кризис компании на примере Huawei Nova Y9a

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Странный и дорогой аппарат вышел

По китайскому календарю Новый год 2022 наступит 1 февраля, а празднества, посвященные ему, стартуют с сегодняшнего дня. В последний день уходящего года Huawei представила смартфон Huawei Nova Y9a. Это аппарат на базе чипа от MediaTek, большим дисплеем, квадрокамерой, выдвижной фронталкой и завышенным ценником за свой набор характеристик.

Huawei Nova Y9a оснастили 6,63-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2400х1080 точек, восьмиядерным чипсетом Helio G80, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Новинка стала редким для наших дней устройством, где предложили выдвижной модуль селфи-камеры на 16 Мп.

Емкость аккумулятора Huawei Nova Y9a составила 4300 мАч с быстрой зарядкой SuperCharge на 40 Вт. Руководит работой смартфона операционная система Android 10 с оболочкой EMUI 10.1 и это говорит о том, что компания планирует продавать новинку за пределами Китая.

Имеется боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, а также основная камера с датчиками 64 Мп + 8 Мп (ширик) +2 Мп (макросенсор) + 2 Мп (датчик глубины). Huawei Nova Y9a поступит в продажу в Южной Африке по цене $417.

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Источник: gizmochina