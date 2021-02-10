Крупнейшие поставщики TWS-наушников во втором квартале

250

Apple лидирует, но ее доля существенно сократилась

Компания Apple продолжает доминировать на рынке носимой электроники и каждые четвертые наушники, поставленные во втором квартале нынешнего года, были производства концерна из Купертино. Но впервые в истории компании ее доля на рынке TWS-наушников серьезно просела. Если годом ранее ее доля составляла 38%, то по итогам второго квартала 2021 года этот показатель сократился до 26,5%.

Аналитики склонны говорить о том, что падение Apple временное и во второй половине нынешнего года с выходом нового поколения AirPods компания вернет утраченные позиции. В любом случае даже сейчас положение концерна из Купертино на рынке TWS‑наушников доминирующее и она опережает идущую второй Xiaomi более, чем на 17%. В активе китайской компании 5,3 млн поставленных гарнитур и доля 9,1%.

На третьем месте с долей 8,8% и 5,2 млн отгруженных наушников во втором квартале 2021 года оказалась Samsung. Интересно, что в годовом исчислении рост южнокорейского гиганта составил 40,5%. Четвертая строчка досталась компании Skullcandy, ставшей самым быстрорастущим брендом — рост 285,4%. В результате за год ее доля с 1,9% выросла до 7%, а в количественном выражении это 4,1 млн поставленных TWS-наушников.

Замкнула топ-5 компания QCY, чьи отгрузки с апреля по июнь нынешнего года составили 2,5 млн и это позволило ей занять 4,2% доли рынка беспроводных гарнитур. Всего за второй квартал 2021 года было поставлено 28,3 млн наушников против 54,9 млн годом ранее.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿﻿

Источник: canalys