Крутые и функциональные Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic: только некоторые из фишек

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Будем объективны, большинство носимых гаджетов для Android-устройств — это фитнес-часы, но не умные часы такими какими они должны быть. Samsung одна из тех компаний, кто взялся за выпуск полноценных смарт-часов, способных конкурировать с Apple Watch. Новинки Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic — существенный шаг вперед на пути создания универсальных умных часов.

Одно из ключевых новшеств — отказ от фирменной операционной системы Tizen в пользу Wear, созданной в сотрудничестве Google и Samsung. С переходом на другую программную платформу Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic получили целый ряд полезных и нужных функций. Теперь смарт-часы поддерживают оплату через Google Pay. А еще резко возросло количество приложений, которые можно установить на них, ведь WearOS появилась достаточно давно и для нее создано немало софта.

Список стран, где можно использовать Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic пополнился 16 странами, включая Бельгию, Бразилию, Чили, Хорватию, Чехию, Данию, Финляндию, Гонконг, Ирландию, Новую Зеландию, Норвегию, Словакию, Швецию, Тайвань, Арабские Эмираты, Украину и США. Полный список поддерживаемых регионов можно найти здесь.

Специально для обновленной Wear OS 3 переработали приложение Google Pay, предложив более крупные значки кредитных карт. Google Pay можно легко и быстро установить на Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic через Google Play.

Сам магазин приложений от Google получил новый дизайн с Wear OS 3, чтобы максимально упростить и сделать комфортным загрузку приложений. Целый ряд компаний уже объявили о своем желании выпустить обновленные версии популярных приложений, адаптированные под новую версию операционной системы. Но уже сейчас в Google Play много всяких приложений, здесь кипит жизнь и можно найти что-то интересное и для смарт-часов.

Еще один интересный момент, который делает Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic одним из лучших предложений в категории смарт-часов — обновленное приложение Messages by Google, позволяющее не просто читать входящие сообщения, но и писать их, инициируя беседу. Приложение также синхронизируется со смартфоном, позволяя общаться, используя смарт-часы или мобильное устройство.

Серия Galaxy Watch 4 и прочие умные часы Wear OS 3 получат отдельное приложение YouTube Music. Подписчики YouTube Premium могут загружать и сохранять песни прямо на часы для прослушивания в автономном режиме и создавать индивидуальные плейлисты, даже когда смартфона нет при себе. Функция Smart Downloads гарантирует, что приложение будет обновлять загруженную музыку только тогда, когда часы подключены к Wi-Fi.

Это лишь небольшая часть тех функций, которые предлагают Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic. Они на деле многофункциональны и это по-настоящему флагманские часы. Несомненно, по соотношению цена/качество в лагере Android на данный момент они не имеют аналогов.

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