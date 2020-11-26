Купи Poco M3, TicWatch Pro и наушники 1MORE выгодно

366

Poco M3, TicWatch Pro и наушники 1MORE купить по меньшей цене

Любой внимательный покупатель давно заметил, что периодически магазины устраивают всевозможные распродажи и акции, позволяющие купить товары со скидкой. Например, завтра пройдет «Черная пятница», которая в ряде зарубежных магазинов сопровождается давками, дракой и сметанием с прилавков магазинов всего, что попадается под рукой.

Но и в обычные дни интернет-магазины не гнушаются проводить акции, когда режут цены. Всегда можно найти что-то, что готовы продать дешевле. Главное знать, когда и кто устраивает подобные распродажи. Тут на помощь придет Telegram-канал Andro price, который на постоянной основе мониторит предложения онлайн-площадок, чтобы вы всегда были в курсе существующих скидок. Хотите покупать выгодно? Тогда почаще заглядывайте на просторы этого ресурса и экономьте на покупках.

POCO M3

Характеристики: Snapdragon 662, дисплей 6.53" FHD+, стереозвук, 6000 мАч

https://is.gd/CVxefS

Цена: 4/64 Гб - $130,90

Промокод "POCOM3ZBAN64"

Цена: 4/128 Гб - $149,82

Промокод "ANDROWNSM128"

Смарт-часы TicWatch Pro

Характеристики: TicWatch Pro, WearOS, 1.39" AMOLED, 415 мАч, IP68, NFC, 512 МБ/4Гб

Цена: RU $99,91/UA $98 - https://lite.bz/WCbG7

Промокод "SOBLACK500"

Беспроводные наушники 1MORE

Характеристики: E1026BT-I, Bluetooth 5.0, aptX, AAC

Предложение для РФ

Цена: $28,28 - https://lite.bz/7_hCMa