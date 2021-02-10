Купи смартфон Nokia и внеси лепту в восстановление лесов

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За каждый проданный Nokia XR20 компания обещает высадить 50 деревьев

Обезлесивание – проблема мирового масштаба. Исчезновение лесного покрова происходит как в результате человеческой деятельности, так и из-за стихийных бедствий. Для того чтобы прекратить процесс потери лесов, человечеству надо пересмотреть в сторону уменьшения объемы потребления древесины и необходимо активно заниматься восстановлением лесного покрова. Свою лепту в высадку деревьев решила внести компания HMD Global.

Компания запустила программу Let’s Plant Together, в рамках которой она высадит ограниченное количество деревьев — до 35 тысяч. Но сколько всего будет посажено, напрямую зависит от пользователей и их активности. Присоединиться к инициативе смогут те, кто приобретет смартфоны Nokia.

После покупки, пользователю необходимо зарегистрировать IMEI нового смартфона на сайте проекта. За каждый приобретенный Nokia G50 компания обещает высадить 10 деревьев. Уже двадцать зеленых насаждений появится при покупке Nokia X20 или Nokia X10. Но если прикупить защищенный Nokia XR20, то на земле появится 50 молодых деревцев.

Присоединиться к инициативе Let’s Plant Together могут только пользователи Европы. А в качестве территорий, куда доберется рекреация деревьев выбраны Мадагаскар или Мозамбик.

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Источник: notebookcheck