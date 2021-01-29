Купи выгодно Realme C11, Realme X3 SuperZoom и смарт-часы TicWatch

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Низкие цены на Realme C11, Realme X3 SuperZoom и смарт-часы TicWatch

Рынок находится в кризисе и надеяться на то, что цены пойдут вниз не стоит. Реальный способ сэкономить — покупать товары на распродажах и со скидкой. Ждать большого снижения цен не приходиться, но все же шанс немного сэкономить всегда есть.

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Смарт-часы TicWatch

Характеристики: TicWatch Pro, WearOS, 1.39" AMOLED, 415мАч, IP68, NFC, 512 МБ/4 Гб

Цена: $79,99 - https://lite.al/G4sFQJ

Купон магазина $20

Realme C11

Характеристики: Helio G35, дисплей 6.5", Android 10, 5000мАч, 2/32 Гб

Цена: $85,76 - https://lite.bz/wM2vP

Промокод "SRS700" + купон магазина $5,54

Realme X3 SuperZoom

Предложение для РФ!

Характеристики: Snapdragon 855 Plus, 6.6" 120 Гц, NFC, 4200мАч, 8/128 Гб

Цена: $332,79 - https://lite.al/6bjDfI

Купон магазина $86.94 + промокод "SRS2800"