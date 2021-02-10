Купить по низкой цене Poco M3, Apple AirPods Pro и колонка DOSS

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В наши дни все дорожает, и покупка электроники стала все больше бить по карману. Надеяться на то, что цены вернутся на прежний уровень — пустая затея. Все что может случиться — какой-то продавец временно или на определенную партию товара скинет ценник. Стоит задача лишь ухватить за «хвост» это предложение и воспользоваться им. Естественно, если оно стоящее.

Стоит ли скидка или акция того, чтобы обратить на нее внимание и воспользоваться ею, каждый решает для себя сам. Мы лишь можем помочь узнать о том, что есть возможность выгодно прибарахлиться и немного сэкономить на покупке. С этой целью существует и функционирует наш Telegram‑канал Andro price. Предлагаем очередную подборку интересных предложений дня.

Poco M3

Характеристики: Snapdragon 662, дисплей 6.53" FHD+, стереозвук, 6000 мАч, 4/64 Гб

Цена: RU $126,16/UA $129 - https://lite.al/2UC45

Промокод "P2PEPZFD" RU

Apple AirPods Pro - наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: ANC, Bluetooth 5.0, эквалайзер, автономность 5 ч, IPX4

Предложение для Украины

Цена: 5 899 грн - https://lite.bz/bgZbL

DOSS - беспроводная/проводная музыкальная колонка

Характеристики: SoundBox Pro, 2*10Вт, Bluetooth 4.2/AUX, 4400 мА/ч, RGB, IPX5

Предложение для РФ

Цена: $24,20 - https://lite.al/bhOEQ

Купон магазина $1

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