Купить Poco F3, наушники Motorola VerveBuds 100 и KUULAA по низким ценам
Poco F3, наушники Motorola VerveBuds 100 и KUULAA предлагают по скидкам
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KUULAA - беспроводные наушники в зарядном кейсе
Характеристики: KL-YP10, Bluetooth 5.0, Type-C, аккум. кейса 300 мАч
Цена: $12,39 - https://lite.bz/sAsup
Купон магазина $1 + промокод "KUULAATWS2"
Poco F3
Характеристики: Snapdragon 870, Super AMOLED 6.67" 120 Гц, 4520 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, 8/256 Гб
Цена: $387 - https://lite.al/EpIG4Q
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Motorola TWS - беспроводные наушники
Характеристики: VerveBuds 100, Bluetooth 5.0, автоном. 14ч, IPX5
Цена: $20,43 - https://lite.bz/9HK36
Купон магазина $1 + скидка в корзине $1 + промокод "DQK1BI3687FH"
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