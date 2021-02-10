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Купить Poco F3, наушники Motorola VerveBuds 100 и KUULAA по низким ценам

21.04.2021 682 0

Poco F3, наушники Motorola VerveBuds 100 и KUULAA предлагают по скидкам

Мы все ищем возможность купить товар по меньшей цене. Это сложилось у нас в подсознании, что мы должны совершать покупки выгодно с максимальной выгодой для собственного бюджета. Мы хотим купить дешевле и это нормально. Но очень часто желаемой скидки на товар все нет или она случается редко, а можно и пропустить выгодное предложение. Начинается долгое ожидание падения цены. И нередко этот процесс затягивается, особенно если не знать, где и когда можно купить что-то по меньшей цене.

 

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KUULAA - беспроводные наушники в зарядном кейсе

Характеристики: KL-YP10, Bluetooth 5.0, Type-C, аккум. кейса 300 мАч

Цена: $12,39 - https://lite.bz/sAsup

Купон магазина $1 + промокод "KUULAATWS2"

 

Купить Poco F3, наушники Motorola VerveBuds 100 и KUULAA по низким ценам – фото 1﻿

 

Poco F3

Характеристики: Snapdragon 870, Super AMOLED 6.67" 120 Гц, 4520 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, 8/256 Гб

Цена: $387 - https://lite.al/EpIG4Q

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Смартфон Poco F3 на базе Snapdragon 870 предстал на официальных рендерах﻿

 

Motorola TWS - беспроводные наушники

Характеристики: VerveBuds 100, Bluetooth 5.0, автоном. 14ч, IPX5

Цена: $20,43 - https://lite.bz/9HK36

Купон магазина $1 + скидка в корзине $1 + промокод "DQK1BI3687FH"

 

Обзор наушников Motorola Verve Buds 100: без проводов, спортивно, недорого﻿

Poco F3 Motorola VerveBuds 100 KUULAA
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.04.2021

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Купить Poco F3, наушники Motorola VerveBuds 100 и KUULAA по низким ценам

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